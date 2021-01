AMLO recuerda a Felipe Carrillo Puerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que este domingo 3 de enero es el aniversario luctuoso 97 de Felipe Carrillo Puerto.

“Hoy quiero recordar a Felipe Carrillo Puerto por que hoy se cumple un aniversario más de su fusilamiento, de su asesinato en Mérida, Yucatán. Felipe Carrillo Puerto es un dirigente revolucionario progresista del sureste”, dijo en un video que subió a sus redes sociales.

“No es irrespetuoso recordar el día en que fue fusilado Felipe Carrillo Puerto – 3 de enero de 1924 – escuchando la canción que mandó a componer dedicada a Alma Reed. La pieza fue escrita por el poeta Luis Rosado Vega y musicalizada por el trovador Ricardo Palmerín. Interpretan Los Juglares”, escribió en sus redes sociales.

En la sala “Daniel Cabrera” de Palacio Nacional, dijo que la revolución política nació en el norte del país, pero la social ya relacionada con el sureste del país y básicamente con Emiliano Zapata.

“La revolución ideológica, creo yo, se expresa, se manifiesta en el sureste, y hay un año en especial, 1915 en que en que está apunto de ser gobernador de Veracruz Heriberto Jara -estaba aquí su foto con el temblor se cayó y no la hemos colocado-, extraordinario que estaba en Veracruz; en Tabasco está de gobernador Francisco J. Mujica, el revolucionario que yo admiro más por su integridad y por sus principios. Y también el 1915, 1917 es gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, era de origen sinaloense, como Mujica michoacano, pero bueno estaban actuando, desempeñándose como gobernadores del sureste, un gran movimiento ideológico”, refirió.

Comentó que ellos fundaron inicialmente el partido Obrero Socialista y después partido Socialista del Sureste que postula Carrillo Puerto como gobernador del 1922 a 1924 y gana por una amplia mayoría porque era el representante de los oprimidos.

Dijo que Elvia Carrillo Puerto, su hermana, impulsó el derecho de las mujeres a la participación política.

López Obrador dijo que cuando Carrillo Puerto fue gobernador de Yucatán atrajo la atención no sólo a nivel nacional, sino internacional e incluso una periodista de The New York Times fue entrevistarlo, Alma Reed.

Señaló que le mandó componer con un poeta una canción a Reed para recordarla, “Peregrina”.

Después, dejó correr la canción.