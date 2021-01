Desaparece en el Triángulo de las Bermudas un barco con 20 personas a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos ha buscado sin éxito durante tres días y medio una embarcación con una veintena de personas a bordo que se suponía debía haber llegado el pasado martes a la costa del sur de Florida y de la que se ha perdido el rastro.

El barco, un Mako Cuddy Cabin blanco y azul y de cerca de nueve metros de eslora, zarpó el pasado lunes de Bímini, en las Bahamas, el pasado lunes y se esperaba que llegara al día siguiente a Lake Worth, unos cien kilómetros al norte de Miami. Al no arribar al destino en el plazo previsto, se dio la alerta.

Se le habría perdido la pista en el conocido como Triangulo de las Bermúdas, un área de más de un millón de kilómetros cuadrados envuelta en la leyenda por la larga serie de misteriosas desapariciones de aviones y barcos en ella a lo largo de la historia.

Suspensión de la búsqueda

Los guardacostas estadounidenses suspendieron la búsqueda este viernes después de que sus equipos, junto con los de otras agencias asociadas, trataran de localizar a la embarcación desaparecida durante 84 horas en una zona de unos 44.000 metros caudrados (una superficie mayor a la de la comunidad autónoma de Extremadura).

No se han facilitado datos sobre las personas que iban a bordo de la embacación, de un tipo utilizado para la pesca deportiva.

#UPDATE @USCG & Bahamian air assets are continuing to search for an overdue blue & white 29-foot Mako Cuddy Cabin vessel with approximately 20 people aboard. Coast Guard crews have searched approximately 20,000 square miles for about 43 hours.

Please call 305-415-6800 w/ any info