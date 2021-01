Foro Penal confirma muerte del indígena pemón Salvador Franco en El Rodeo

Guatire.- La organización no gubernamental Foro Penal confirmó este domingo 3 de enero la muerte del indígena de la etnia pemón, Salvador Franco, quien se encontraba privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, y a quien se le negó atención médica oportuna, a pesar de su grave estado de salud.

La información fue publicada por el abogado Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, en su cuenta de la red social Twitter, quien recordó que la organización que dirige estaba solicitando atención médica urgente.

«El indígena pemón Preso Político Salvador Franco, para el que hemos solicitado desde hace semanas tratamiento médico urgente, habría fallecido hoy a causa de las dolencias que no le fueron atendidas en El Rodeo», se lee en su tuit.

Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal, organización que representa legalmente a los 13 pemones detenidos en El Rodeo, informó el pasado 29 de diciembre a El Pitazo que la salud de Franco se había deteriorado debido a complicaciones gastrointestinales, como consecuencia de la insalubridad y el hacinamiento en el recinto carcelario.

Además detalló que Franco también sufrió otras afecciones que no habían podido ser determinadas, porque no había recibido atención médica. Puntualizó que el Rodeo II no hay agua potable, ni servicio de cloacas, por lo que los privados de libertad deben hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas o en el piso.

El pasado 27 de noviembre, después de la audiencia preliminar, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó que Salvador Franco fuese trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica junto a los otros 12 indígenas de la etnia pemón detenidos en la cárcel de El Rodeo. Sin embargo, la orden judicial no fue cumplida.

De acuerdo con Ortiz, la razón expuesta por el director del penal para negar el derecho a la salud a los indígenas pemones era que debía tener una autorización del Ministerio para el Servicio Penitenciario. La explicación fue rechazada por la ONG Foro Penal y demás activistas de Derechos Humanos, en virtud de que una orden del poder judicial es independiente del poder ejecutivo.

Presos políticos

El 22 de diciembre de 2019, 13 indígenas de la etnia pemón fueron detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro y llevados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, tras ser acusados de presuntamente haber participado en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, de la Gran Sabana, en el estado Bolívar.

Cinco meses después y sin una orden judicial, fueron trasladados a la cárcel del Rodeo II, a más de 1.200 kilómetros de la comunidad indígena Kumarakapay, ubicada al sureste del estado Bolívar, su lugar de origen.

