Shakira fue la artista más buscada en Google en EEUU durante el 2020 • Circuito Global

En un avance de “Mujer Maravilla 1984”, la protagonista de la película está ataviada con una armadura dorada. Esa imagen hizo que el pulso de los fanáticos se acelerara porque en las historietas, la heroína viste el traje metálico para las batallas importantes. La Mujer Maravilla, que hizo su aparición en 1941, forma parte de la Santísima Trinidad de héroes de DC que incluye a Superman, que debutó en 1938, y a Batman, que se estrenó en 1939. Al igual que los atuendos de sus compañeros héroes, el de la Mujer Maravilla ha evolucionado con el tiempo e incluso en ocasiones ha tenido un cambio de imagen completo.

A continuación, presentamos algunos estilos destacados de la Amazona Maravillosa a lo largo de los años.

1941

Sensation Comics Núm. 1

La primera imagen de la Mujer Maravilla (que debutó en All-Star Comics antes de protagonizar en Sensation y luego en su serie homónima) la muestra con su traje original, con un emblema de águila dorada en el pecho y una falda suelta cubierta de estrellas. Diana (como se conoce a la Mujer Maravilla en la isla Paraíso, el hogar de sus hermanas amazonas) participa en una competencia para regresar al piloto abandonado Steve Trevor a Estados Unidos. Se revela información de la trama: ¡Ella gana! Y le entregan el atuendo diseñado por su madre, la reina Hipólita. El traje ha cambiado a lo largo de los años. Su falda se hizo más corta hasta parecerse a la parte inferior de un bikini. En ocasiones también cambió las botas rojas por sandalias rojas, que se amarraban con correas que llegaban hasta las rodillas.

1968

Wonder Woman Núm. 179

En 1968, durante una visita a isla Paraíso, la Mujer Maravilla se entera de que sus hermanas se marchan a otra dimensión. Diana se queda y realiza el “asombroso rito amazónico de renuncia”, con el que renuncia a sus poderes. Regresa a la Tierra, se moderniza y, bajo la tutela de su mentor ciego, I-Ching, aprende artes marciales para continuar su lucha por la justicia. Este statu quo duró hasta 1972 y fue revertido gracias en parte a la intervención de Gloria Steinem, quien había protestado por el debilitamiento de la Mujer Maravilla. Steinem puso a la heroína, ataviada con su traje tradicional, en la portada del primer número de la revista Ms. ese año.

1981

Wonder Woman Núm. 288

Tras una aventura en Washington, D. C., donde se encontraba la Mujer Maravilla, representantes de una nueva organización benéfica se acercaron a ella. Quieren que la heroína apoye su organización (la Fundación Mujer Maravilla) y que considere la posibilidad de llevar una nueva pechera con dos doble u estilizadas (que representan las doble u de wonder woman, mujer maravilla en inglés). Ella se muestra renuente, pero después de hablar al respecto con su madre, quien la alienta a usarla, se da cuenta de algo: “La causa hará que la ‘W’ no represente solo a la ‘Mujer Maravilla’, sino a las mujeres de todo el mundo”. Se pone la pechera y declara: “No se ve tan mal. ¿Quién sabe? Tal vez llegue a gustarme”.

An undated illustration provided by Nicola Scott/DC, shows Wonder Woman’s costume has morphed over the years, as showcased in a cover for Wonder Woman No. 750, drawn by Nicola Scott. (Nicola Scott/DC via The New York Times) — NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY WONDER-WOMAN-COSTUMES BY GEORGE GENE GUSTINES FOR DEC. 29, 2020. ALL OTHER USE PROHIBITED. —

1986

Wonder Woman Núm. 1

Una nueva versión de 1986 llevó a un recuento del origen de la Mujer Maravilla y su viaje a Estados Unidos. Esta versión de la heroína era más joven y algo ingenua, pero era una guerrera aún más feroz. Su nuevo atuendo la equipó con más armamento, que incluía un hacha de guerra, un escudo y una lanza. Incluso armaron su diadema y la hicieron afilada como una navaja. En una ocasión la usó para decapitar a Deimos, el dios griego del terror, que amenazaba al mundo.

1994

Wonder Woman Núm. 93

En 1994, la reina Hipólita tuvo una visión de la muerte de la Mujer Maravilla y llevó a cabo un nuevo concurso por el título. (También se aseguró de que su hija perdiera). Diana apareció con el cabello más corto y un uniforme que mostraba aún más piel gracias a los pantalones cortos negros de ciclismo y el sujetador deportivo a juego. Para 1995, había vuelto a una versión modificada de su estilo ya conocido, con menos estrellas blancas en la parte inferior de su traje, pero una diadema enorme, un emblema de WW más grande y un cinturón más ancho. La década de 1990 fue difícil para la trinidad de DC: Superman murió en 1992, Batman tuvo una lesión grave en la columna vertebral en 1993 y la Mujer Maravilla murió en 1997. Ay, las historietas.

2001

Wonder Woman Núm. 173

La armadura dorada de la Mujer Maravilla tiene sus raíces en “Kingdom Come” (La llegada del reino), una historia de 1996 ambientada en un futuro en el que los nuevos héroes se salen de control debido a la ausencia de Superman. En esa historia, la Mujer Maravilla usa la armadura después de que las tensiones en una prisión para seres superpoderosos fuera de control se desbordan. La armadura fue introducida más tarde en sus aventuras actuales. En una historia de 2001, una amenaza alienígena llamada Imperiex pone a la Tierra en la mira. La Mujer Maravilla y la reina Hipólita responden al llamado a las armas, pero solo Diana sobrevive… por un tiempo. Como las historietas les han demostrado a los fanáticos, la muerte de casi todos los personajes se revierte, e Hipólita resucitó más tarde.

2010

Wonder Woman Núm. 600

El año 2010 vio a la Mujer Maravilla llegar al número 600 gracias a una creativa matemática de historietas que mezcló tres volúmenes de su serie para llegar a este número mayormente festivo. “Mayormente” porque una de las historias reveló que la línea de tiempo de la Mujer Maravilla había sido alterada. En esta nueva realidad, Diana había sido enviada lejos de niña para escapar de la destrucción de la isla Paraíso y solo recordaba visiones borrosas de su vida como Mujer Maravilla. En el aspecto positivo, este nuevo orden mundial derivó en un nuevo uniforme, ¡uno que cubría sus piernas por completo! Otros cambios: sus guanteletes rojos con dorado dejaron una impresión en forma de W en aquellos que tuvieron la mala suerte de ser golpeados por ellos.

2011

Wonder Woman Núm. 1

En 2011, DC reinició toda su línea. Los héroes se veían más jóvenes, lo que borró varias relaciones de larga data, y muchos de ellos se vistieron con trajes diseñados en exceso, semejantes a una armadura. La nueva apariencia de la Mujer Maravilla les agregaba elementos a los uniformes anteriores (una gargantilla y un brazalete a juego) y eliminaba otros elementos de esos estilos (adiós a los pantalones). La paleta de colores también fue más tenue: una pechera de un rojo más profundo (con estrellas apagadas), pantalones cortos y botas de color azul oscuro, y accesorios plateados (a excepción del lazo dorado de la verdad).