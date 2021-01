Alcalde de Antofagasta preocupado por aglomeraciones: «No solo son los ambulantes, tenemos los bancos, notarías, AFP, las farmacias y el mall»

Un preocupante recorrido llevó a cabo durante la mañana de este lunes el alcalde Wilson Díaz y distintos funcionarios de instituciones públicas, quienes visitaron el centro de Antofagasta con el fin de reunirse con los vendedores ambulantes para avanzar en el plan de reordenamiento. Sin embargo, se encendieron las alarmas por la alta congestión de gente y largas filas en el casco histórico de la ciudad.

AGLOMERACIONES

Por otro lado, la autoridad comunal constató durante el recorrido la poca preocupación de los locales establecidos en generar normas sanitarias tanto para quienes ingresan como para las extensas filas que se forman en las calles, destacando “No solamente son los vendedores ambulantes los que aglomeran gente, sino que tenemos los bancos, las notarías, las AFP, las farmacias, el mall, en fin, esto significa que si no trabajamos todos en conjuntos, lamentablemente no vamos a poder controlar la situación”.

Aprovechando de hacer un llamado a las entidades de las instituciones mencionadas a tomar cartas en el asunto y hacer un compromiso de proteger a la comunidad.

COMERCIO

El alcalde estableció un acuerdo con los comerciantes ambulantes otorgándoles permisos para realizar su actividad comercial hasta el 31 de diciembre del año recién pasado, para que, luego de este periodo, puedan ser reubicados en diversos sectores de la ciudad, evitando de esta manera las aglomeraciones y problemas sanitarios que conlleva la instalación de cientos de puestos de comercio.

Reuniéndose en terreno para dialogar con los comerciantes, y darles a conocer las medidas que regirán este nuevo año, instándolos a seguir conversando para encontrar una solución que deje satisfechos tanto a ellos, como a los locatarios de comercio establecido y a la ciudadanía. Señalando “Había muchos comerciantes que si respetaron el acuerdo, pero lamentablemente nos encontramos con muchos ambulantes que no lo respetaron (…) Ahora bien, si no acatan el compromiso que ellos mismos asumieron y entendiendo que el centro de la ciudad es de todos los antofagastinos y no solamente de los ambulantes, van a tener que responder a las consecuencias”.

Asimismo, la autoridad citó a los representantes de las agrupaciones de comerciantes ambulantes, instancia donde se definieron los espacios que se establecerán para poder reubicar a los más de 180 comerciantes catastrados en el centro de la ciudad. Además, el edil agregó que esperan reordenar a los vendedores en otros espacios, esperando de esta manera generar actividad económica en todos los sectores.

En la reunión se establecieron seis lugares que la Municipalidad ha delimitado para ubicar a los comerciantes, de los cuales, dos se encuentran en el balnerario Trocadero, mientras que en el Parque Croacia, Playa Paraíso, bandejón central frente a Mall Plaza y el sector del borde costero entre Salvador Reyes y el Puerto de Antofagasta contarán con un solo espacio. Lugares que se habilitarán sólo en el caso de continuar en Fase 2 de desconfinamiento.