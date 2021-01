“Ex Presidente Vizcarra rechazó donación de sistema de notificación anticovid-19”

¡Insólito! Gobierno rechazó donación de Google y Apple para salvar la vida de miles de peruanos

Por: César López

En marzo, el mes que empezó el estado de emergencia por la pandemia en el Perú, Google y Apple quisieron donar al gobierno peruano un sistema de notificación de contactos mediante bluetooth. Pero, el entonces presidente Martín Vizcarra lo rechazó producto de su insensibilidad. De lo contrario, “Si (Vizcarra) hubiese aceptado ese software se hubiesen salvado miles de morir y de enfermar de Covid-19”, consideró el ex presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari.

El también ex congresista detalló que tuvo conocimiento que “Google con Apple se unieron para crear un sistema de notificación de contactos mediante bluetooth”.

Con este sistema, una persona ingresa a un lugar de mucha afluencia y su celular intercambia códigos mediante bluetooth con todos los demás teléfonos de las personas, con las que se cruzó.

“Esos códigos se conservan 14 días en los teléfono y cualquiera de los celulares con los que se ha cruzado (de personas con Covid19) a todas las personas que han estado vinculadas mediante los códigos en esa ocasión, les llega una notificación indicándoles tal día, tal hora usted ha estado en tal sitio y tiene que acercarse a tal lugar a que le hagan su prueba”, explicó Solari sobre el funcionamiento del programa.

Google y Apple se la ofrecieron en marzo último al Gobierno de Martín Vizcarra en forma gratuita, más la asistencia técnica de sus ingenieros para el procedimiento –prosigue Solari- y ellos solo pedían un requisito, que la aplicación solo estuviese sirviendo para rastrear casos. El ofrecimiento de Google y Apple fue a través de la gerencia para Perú y Colombia, que tiene sede en el vecino país.

Al respecto, el expremier cuestiona. “Entonces la pregunta es ¿Por qué el Perú no la aceptó? ¿Lo estaban utilizando para otra cosa que no era rastrear casos? ¿Por qué el rastreo de casos estaba en la PCM (Presidencia de Consejo de Ministros y no en la sede del Instituto Nacional de Salud?

INCOMPETENCIA

En este contexto también, -a criterio de Solari se involucra al Ministerio Público. “Ahí tenemos a un ministerio Público que ha estado de turista durante la pandemia, porque tenía que haber participado, por ejemplo, en el caso cuando escaseó los ventiladores dicho ministerio tenía que haber investigado por qué hubo escasez. “En el tema de la pandemia, es corresponsable”, apunta Solari.

Respecto a las Unidad de Cuidados Intensivos, Solari precisó que en este marco habría una gran incompetencia en el Gobierno de Sagasti. “A fines de agosto teníamos una ocupación de UCI de 12%, pero comenzamos a subir paulatinamente hasta llegar a tener casi 30%, y el ministerio no se dio cuenta de eso.