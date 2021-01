Georgia acusa a Trump de socavar la fe en las elecciones antes de voto clave

Las autoridades electorales de Georgia afirmaron este lunes que el presidente saliente Donald Trump está «socavando» la fe en el sistema electoral del estado justo antes de las elecciones clave de este martes, en las que podría votar menos gente debido a la «desinformación» difundida por el mandatario.

Dos días después de que Trump pidiera al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que «encontrara» miles de votos a su favor en el estado durante una extraordinaria llamada telefónica cuyo contenido se filtró a la prensa, la oficina de ese funcionario estatal dirigió duras críticas al presidente.

«Me pareció (la llamada) algo que no era normal, fuera de lugar. Nadie que yo conozca que pueda ser presidente haría algo así a un secretario de Estado», dijo Gabriel Sterling, encargado de la implementación del sistema de votación de Georgia dentro de la oficina de Raffensperger.

Sterling refutó una por una todas las acusaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral en Georgia, un estado clave que el ahora mandatario perdió por 11.779 votos en las elecciones de noviembre y donde ya ha habido tres recuentos para corroborar el resultado de los comicios.

«Es fácilmente demostrable que todas estas (acusaciones) son falsas, pero el presidente persiste en ello. Y al hacerlo, socava la fe de los habitantes de Georgia en el sistema electoral, especialmente la de los republicanos, en este caso. Y eso es importante, porque tenemos unas elecciones importantes mañana», subrayó Sterling.

Este martes se celebra la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia, que decidirán qué partido controla la Cámara Alta durante los dos primeros años de Presidencia del mandatario electo estadounidense, Joe Biden.

Los republicanos, que serán la oposición de Biden, solo necesitan ganar uno de los escaños que están en juego en Georgia para retener el control del Senado, mientras que los demócratas podrían arrebatarles esa batuta si consiguen conquistar los dos asientos que se disputan.

«Todo el mundo al que le importe el futuro de esta nación debería salir y votar» en las elecciones de este martes en Georgia, afirmó Sterling.

El funcionario dijo que, «dadas las declaraciones del presidente» Trump, era necesario que saliera una vez más a negar toda la «desinformación» que circula en torno a cómo se desarrollaron las elecciones de noviembre en Georgia, para dejar claro que ninguna de sus «ridículas acusaciones» son ciertas.

«Los votos de todo el mundo van a contar (este martes), igual que los votos de todo el mundo contaron (en noviembre). Quiero dejar eso completamente claro», recalcó.

Sterling, que pertenece al mismo partido que Trump, el republicano, describió su conferencia de prensa como «el día de la marmota» por todas las veces que ha tenido que salir a refutar las teorías de la conspiración sobre un presunto fraude en Georgia.

«No hubo un fraude masivo, pero incluso si ustedes lo creen, salgan a votar (…). No supriman su propio voto», suplicó el responsable electoral, que confió en que la participación pueda ser «alta».

Tanto Biden como Trump hacen campaña este lunes en Georgia a favor de los candidatos de su respectivo partido al Senado, en una muestra de lo ajustada que está la contienda y lo decisiva que es. EFE News

«This is all easily provably false. Yet the president persists.» — Georgia elections official Gabriel Sterling is holding a press conference in which he’s debunking one Trump conspiracy theory after the next pic.twitter.com/snNBlrH31C

— Aaron Rupar (@atrupar) January 4, 2021