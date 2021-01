Gobierno de Sucre cerró acceso de vehículos a la región

Cumaná.- El gobernador de Sucre, Edwin Rojas, informó este lunes 4 de enero que en la lucha contra el COVID-19 esta semana de cuarentena radical fue restringido el acceso de vehículos a la región. Explicó que las Fuerzas Armadas Venezolanas instalaron un punto de control en el sector El Cumbre, limites entre Anzoátegui y Sucre. Además en los peajes de El Peñón y Casanay para evitar el paso de carros que no estén autorizados por el gobierno local.

Durante su alocución, el mandatario regional señaló que también fueron restringidas las actividades comerciales en restaurantes, discotecas y playas. El anuncio fue hecho mediante una transmisión regional de radio y televisión, en la que agregó que estas medidas forman parte de las acciones aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro en esta semana de cuarentena radical.

Rojas señaló que el transporte público laborará esta semana hasta las 2:00 pm y los mercados municipales en los 15 municipios trabajarán hasta el día jueves 7 de enero. El viernes 8 las alcaldías realizarán una jornada de desinfección en estos recintos.

LEE TAMBIÉN Agencias bancarias no abrirán esta semana por cuarentena radical

El gobernante informó que en el 2020 en esta entidad un total de 2.045 personas se contagiaron con el COVID-19. Dijo que 1.963 se recuperaron, 34 están activos y 38 personas fallecieron. «El mes de enero hemos aplicado 25.000 pruebas rápidas», anunció.

Choferes y usuarios del transporte público se quejaron por la prohibición de los vehículos en las principales calles y avenidas de Cumaná, en donde la Guardia Nacional y Policía instalaron puntos de control para impedir el paso de los carros y motos.

«Como vamos hacer para ir a comprar las medicinas y los alimentos si no dejan pasar los autobuses. El gobierno no entregó la bolsa de alimentos en diciembre y ahora no podemos salir al mercado o centro de la ciudad a comprar la comida del día», expresó a El Pitazo a través de un contacto telefónico, José López, residente de la comunidad de El Peñón.

Jesús GonzálezOriente

Jesús GonzálezOriente