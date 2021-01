Olavarrieta cuenta una aventura junto a Josemith Bermúdez en Margarita

Hace días atrás, la conductora venezolana Josemith Bermúdez cumplió uno de sus sueños que era el poder recibir el año nuevo en la Isla de Margarita. Por lo que, su inseparable amigo Luis Olavarrieta la acompañó en esta aventura que terminó ofreciéndoles recuerdos únicos.

Y es que hace poco, el periodista compartió con sus seguidores una jocosa anécdota vivida con la animadora Josemith Bermúdez durante su viaje de fin de año.

El periodista describió lo siguiente: «A mar abierto. La ola que venía me dejó emparamado resbale por piedra como si fuera un jabón. Josemith pegaba gritos del susto yo reía a carcajadas».

«Al subir al muelle y con frío me dieron ganas de ir al baño. Yo de espaldas… Ya saben lo que hacía. De pronto otra ola nos tambaleó a ella no le quedó más remedio que abrazarme y me dice: ‘Mi Luis tengo miedo. Sacude eso rápido y sacame de aquí’».

«Al llegar al muelle ella contempla ‘Si nos hubiésemos ahogado la prensa diría: ‘Ahogado periodista con pájaro en mano’ y además los chismosos pensarían : ‘viste que tenían algo o me vas a decir que tú qué encontrar a ese niño con bragueta abajo y ella al lado no estaban haciendo algo más…’».

«Momentos únicos. Uno más para nuestro libro de anécdotas», explicó.

800Noticias

