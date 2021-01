Omar Enrique agradeció a Maduro por sus cuidados mientras tiene coronavirus

El merenguero Omar Enrique anunció en un video compartido en Instagram, que dio positivo por covid-19.

En el audiovisual, en el que se le ve sentado en una cama y con suero, detalló que fue diagnosticado con la enfermedad el pasado miércoles 30 de diciembre.

Aseguró que recibe todas las atenciones para combatir la enfermedad que ha dejado más de 1.000 muertos en Venezuela. Aprovechó para agradecer a su familia y a Nicolás Maduro por estar pendiente de su salud.

Omar Enrique agradece a Nicolás Maduro por todas las atenciones que ha recibido tras ser diagnosticado covid19 positivo, que ternura 🤢 pic.twitter.com/60HNHiJEQt — Panadería Occidental (@cachitoymalta) January 3, 2021

«Quiero agradecer especialmente y desde mi corazón a Nicolás Maduro que ha estado pendiente de mí como si fuera mi papá y mi mamá. De verdad presidente, agradecido por tanta demostración de cariño hacia mi», expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la población venezolana para respetar las medidas de bioseguridad para evitar resultar contagiado con el virus.

«Esto no es un juego, me he sentido mal estos días. La gente que está en la calle, sin el tapaboca, sin tener ninguna medida de seguridad, piensen que esto es una realidad y es muy fuerte. Tomen conciencia», dijo.