Paso a paso para realizar un perfecto delineado de ojos

¿Sabes cómo se hace el delineado de ojos? Aunque no lo creas es todo un arte y aunque hoy en día es un básico del maquillaje actual, no a todas nos queda perfecto, los siguientes consejos podrían ayudarte.

Primero tenemos el gran dilemma de usar o no delineador de ojos. Aunque en el maquillaje natural no es algo obligatorio, las mujeres sabemos que la mirada es una carta de presentación y por ello hemos adoptado el delineado como un básico honorario. Si quieres saber cómo se hace el delineado de ojos no dejes de leer.

Una de las cosas que más causa confusión es saber cuál es el mejor tipo de delieneador, el lápiz es clásico, también está el crayón, el de gel, el líquido y el de plumón. Si tu pulso no es el mejor, el de crayón, lápiz o líquido serán tu mejor opción por ser fáciles de limpiar y sencillos de trazar.

Aunque tradicionalmente el delineado suele hacerse con colores oscuros como el negro o el marrón, lo ideal es acercarnos al color natural de tu cabello y tus cejas para crear armonía y recientemente, los delineados de colores han cobrado popularidad. A la hora de preguntarte cómo hacer el delineado de ojos, lo mejor es practicar e innovar cuando lo tengas dominado.

Es muy importante que antes de delinear tus ojos apliques base de maquillaje y de preferencia alguna sombra, aunque sea de tu tono de piel, pues eso ayudará a que tu delineador permanezac en su lugar más tiempo pero…¿cómo hacer el delineado?

CÓMO HACER LA LÍNEA DE DELINEADO PASO A PASO

Seguro has visto que por lo general, el delineado de ojos se hace lo más cercano a la línea de nacimiento de las pestañas. Es una línea que va de tu lagrimal hacia el final de tu párpado y conforma avanza suele hacerse más gruesa, pero ¿Cómo hacerla derecha?

Para hacer la línea del delineado de ojos paso a paso lo único que debes hacer es:

Haz una línea de puntos según la forma que quieras lograr

Si deseas ensanchar la línea, coloca otra línea de puntos un poquito más arriba.

Une los puntos

Rellena

Aquí lo puedes ver en video:

Sencillo ¿verdad? Personalmente, mi delineador favorito es el que parece un plumón, pues es ideal para practicar y lograr la forma deseada. Muchas chicas se preguntan por el maquillaje que lleva delineado en el párpado inferior, pero eso suele emplearse más de noche y hacerse con sombra, para dar un aspecto de mayor tamaño a tu ojo.

Ahora ¡a practicar! Es normal que tu delineado de ojos no salga perfecto al principio y que ambos ojos no queden completamente del mismo tamaño, particularmente la colita que queda al final o el grosor, pero con la práctica aprendes a que queden casi iguales.

