¡Ya dio nombres! A Uribe le gustaría ver en el Senado al comentarista Carlos Antonio Vélez y al actor Jorge Cárdenas – Minuto30.com

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ya empezó a dar nombres de algunas personalidades que le gustaría que hicieran parte del Congreso de la República; dentro de su listado se encuentra el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez y al actor Jorge Cárdenas.

Y es que en entrevista para la FM, Uribe expresó que: “A mí me gustaría ver en el Senado a personas del sector de víctimas. Me gustaría ver en el Senado a personas de la cultura, del arte, como Jorge Cárdenas. Me gustaría ver en el Senado la juventud de Miguel Uribe Turbay. Me gustaría ver el Senado a personas del deporte como Carlos Antonio Vélez. Me gustaría ver en el Senado a ese tipo de personas”.

Tras conocer lo que Uribe expresó en dicha entrevista, el actor se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter: “convencido de lo que he vivido en mi país, de lo que ha golpeado a mi patria, y convencido de que bajo ninguna circunstancia podría apoyar a alguien que empuñó las armas que no sean de las Fuerzas Militares y de Policía en contra de otro colombiano”.

