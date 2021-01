ANCO, comunica respaldo público a iniciativa de la Consulta Popular

ANCO respalda plenamente al Comité Organizador de la Consulta Popular en su iniciativa internacional de concretar su apoyo al mandato de los venezolanos para obtener la libertad de Venezuela.

ANCO, comunica su respaldo público a la iniciativa asumida por el Comité Organizador de la Consulta Popular, acorde con su juramento de promover, realizar y activar toda acción y mecanismo legítimo, a nivel nacional e internacional que conlleve al cese de la usurpación ejercida por NICOLAS MADURO MOROS, establecer un Gobierno de Transición que permita en el menor tiempo posible la celebración de elecciones libres y confiables, como quedo patentado en el mandato soberano y constitucional emitido por los venezolanos en la Consulta Popular, en contundente jornada democrática de más de 6,4 millones de manifestaciones, celebrada durante los días 7 al 12 de diciembre el 2020. En tal sentido comunica:

1.- ANCO, promotor fundamental junto a otros sectores de la Sociedad Civil de la referida Consulta Popular a nivel Nacional e Internacional reafirma que el proceso de liberación del país, sumido en una profunda crisis de todo tipo, urge de una participación efectiva y concertada con la comunidad internacional y de su poder disuasivo; de manera de recibir su apoyo e intervención, mediante los mecanismos de que dispone para dar protección al pueblo de Venezuela, y rescatar la plena vigencia de la libertad y la democracia como pilares fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, principios contenidos en las cartas fundamentales de las organizaciones representantes de la Comunidad Internacional.

2.- Que la iniciativa internacional en referencia, dirigida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos OEA, Dr. LUIS ALMAGRO, y a todos los señores Embajadores representantes de la Comunidad Americana de Naciones que la integran, acreditados en la OEA (ver Cartas anexas), ha recibido el apoyo invalorable y solidario de los gobiernos democráticos apegados a los principios de libertad y justicia de América, que privilegian el protagonismo del pueblo soberano, fundamento de la democracia y las leyes, condición que defendió en numerosos debates y foros el señor Secretario General, incluso como candidato a su reelección a tan honorable y emblemática responsabilidad continental. Estas razones nos permiten creer conjuntamente con el Comité Organizador de la Consulta Popular, que esta solicitud no será desoída, y obtendrá la mayor receptividad, solidaridad y apoyo efectivo de la OEA y los países del continente. En Venezuela nos encontramos en acatamiento concreto a la tercera pregunta de la Consulta Popular que expresa: “Ordena adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan el rescate de la democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”, respondida afirmativamente en un 99% por 6,4 millones de venezolanos.

3.- El mensaje claro enviado a todos los países americanos por el Comité Organizador resume nuestra lucha que se expresó concretamente con el resultado de la Consulta Popular: “Con los resultados obtenidos en el proceso Consultivo, y haciendo valer el Principio de Autodeterminación de los Pueblos, universalmente aceptado por las Naciones, procedemos a hacer valer frente al mundo, que en acatamiento a los resultados de la Consulta Popular, en un lapso perentorio, el ejercicio del poder le sea devuelto a quien pertenece, al pueblo de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 7, 62, 70 y 333 de nuestra Constitución Nacional. El pueblo de Venezuela, se expresó directamente como Depositario de su Soberanía. El mensaje es: Queremos que Maduro se aparte del poder que ilegítimamente ejerce. Queremos elegir democráticamente el presidente de nuestro país. Venezuela quiere democracia. Queremos que el poder regrese a las manos de su legítimo dueño, el pueblo venezolano”. En consecuencia, fue el mismo pueblo venezolano el que se expresó de una manera directa. Eso nos permite decirles a todos los países de la misma forma, que requerimos coordinar con ellos la manera en que nos ayudarán a hacer efectivo el Principio de Autodeterminación de los Pueblos que todos defendemos. Autodeterminación que reiteradamente la Comunidad Internacional solicitara a los venezolanos como condición básica para dar su invalorable y solidario apoyo efectivo a la causa de la libertad de nuestro país. Esta es una oportunidad única para demostrarlo.

4.- ANCO, reitera su firme y solidario acompañamiento al COMITÉ ORGANIZADOR DE LA CONSULTA POPULAR, a los COMITÉ PROMOTORES REGIONALES, MUNICIPALES, PARROQUIALES, ALTOS CONSEJOS DE CIUDADANOS, PUNTOS Y PROMOTORES DE LIBERTAD, de toda Venezuela, y los respectivos a nivel internacional; todos integrantes del Glorioso e Invencible ejercito de PAZ por la Libertad, que con profunda mística y entrega por Venezuela hicieron posible este gran Triunfo, de la CONSULTA POPULAR del 7 al 12 de diciembre, contra toda adversidad de parte de la tiranía, del COVID 19, sin recurso económico alguno, pero si INVESTIDOS DE SOBERANÍA y determinados a hacer libre nuestro país. En este 2021, continuamos e intensificamos la lucha que gloriosamente iniciamos. Todos emprenderemos sucesivas acciones a desarrollar que permitan: concretar los resultados inherentes al mandato recibido. Preciso es fortalecer la organización de la sociedad civil. El 2021 debe ser el año de la libertad para acometer todos el GRAN CAMBIO que urge Venezuela.

ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE ORIGINARIA. ANCO

¡QUE EL PUEBLO DECIDA!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”

Simón Bolívar

Carta dirigida a Santander, Octubre de 1826

Caracas 05 de Enero de 2021.