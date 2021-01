Ben Affleck, despedido de Batman

El presidente de DC, Walter Hamada, ha confirmado que Ben Affleck no volverá al universo DC en las series propuestas para HBO Max, al mismo tiempo que ha confirmado que el personaje vuelve a manos de Michael Keaton. Sin dejar claro si la participación de Affleck será borrada de la cinta The Flash, que se estrena el próximo 2022, Hamada reveló que Pattinson seguirá protagonizando la versión cinematográfica que dirige Matt Reeves. Cuesta creer que Affleck pierda los derechos del personaje frente a Keaton, un actor al que él sustituyó.

Ben Affleck dio vida a Bruce Wayne en tres películas: Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016) y Justice League (2017). Zack Snyder dirigió la primera y la tercera, mientras que David Ayer fue el realizador de Suicide Squad. Affleck, originalmente, estaba contratado para interpretar el papel de Batman en tres películas más, sin embargo, se alejó del personaje poco después del lanzamiento de Justice League.

Batfleck

Las representaciones de Batman siempre encienden un furioso debate entre los fanáticos y la selección de Affleck para el papel continúa provocando una intensa discusión, incluso años después de que vistiera la máscara por primera vez. Algunos lo respetan; otros lo menosprecian. Unos se niegan a aceptarlo, mientras otros consideran que merecía una nueva oportunidad tras verse obligado a abandonar por sus problemas con la bebida.

En agosto, supimos que Affleck había decidido volver al papel de Batman en The Flash protagonizada por Ezra Miller en el papel del veloz superhéroe Barry Allen. En el universo DC hay varias películas que se ruedan en paralelo, como si vivieran en dimensiones separadas, con versiones diferentes de los héroes de DC. En The Flash, dirigida por Andy Muschietti, iba a aparecer Ben Aflleck, sin embargo, hoy anuncia Hamada que el actor deja el universo DC y Michael Keaton se hace con el papel para los capítulos en los que el director de Argo estaba ya contratado. «El Batman de Affleck tiene una dicotomía muy fuerte, por su masculinidad y su apariencia, pero también por su vulnerabilidad», apuntó Muschietti en una entrevista. Affleck aceptó la responsabilidad de unirse al proyecto y regresar al personaje. «La interacción entre Barry y el Wayne de Affleck traerá un nivel emocional que no habíamos visto antes y me alegra colaborar con alguien que ha estado a ambos lados de la cámara», agregó el director.

Hay otra razón por la que Flash necesitaba al personaje conocido cariñosamente como Batfleck. En el universo cinematográfico de DC, su Bruce Wayne es el que Flash de Ezra consideraría «el Batman original», con el que ya había luchado en las películas anteriores de Zack Snyder.

A diferencia del Universo Cinematográfico de Marvel o Star Wars, en el que todo está diseñado para ser parte del mismo canon, el enfoque del multiverso DC puede permitir que los proyectos varíen mucho en tono, o que presenten diferentes actores, sin dejar de estar entrelazados. Evitar que una amplia coalición de fanáticos luche por lo que es «legítimo» dentro de su universo es uno de los mayores desafíos que enfrentan los estudios que administran franquicias. Hasta ahora, el enfoque del multiverso ha ayudado a DC a diferenciarse y volver a visitar los mismos personajes. Los programas de DC TV como Arrow, Batwoman, Black Lightning y Supergirl se han cruzado entre sí sentando las bases del multiverso masivo. Eso no significa que no haya intensos desacuerdos en el fandom y el regreso de Batfleck fue recibido no sin cierto revuelo.

Affleck fue elegido para interpretar a Batman a finales de agosto del 2013, para las dos películas de Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League, y un cameo en Suicide Squad. De hecho, se esperaba su presencia en la próxima entrega de Justice League, el llamado Snyder Cut, que aparecerá en HBO Max, restaurando la visión del director original.

La despedida de Batman

Affleck había firmado dirigir y protagonizar una película independiente de Batman, pero abandonó el proyecto viendo que Hamada no aceptaba sus propuestas y el precio personal que estaba pagando. En aquel momento, Affleck sufría las profundidades de su alcoholismo por lo que sus amigos, entre ellos Matt Damon, le recomendaron abandonar el proyecto para cuidar de su salud. Ben dejó la película y se separó de su mujer y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner .

Su guión lo recogió Matt Reeves, el realizador tras El Planeta de los Simios, y le dio el personaje a Robert Pattinson. La cinta estaba en mitad del rodaje cuando se produjo el confinamiento por el coronavirus y la producción se detuvo hasta este otoño.

Walter Hamada confirmó hoy el ambicioso futuro de las películas de superhéroes del estudio, que incluye el lanzamiento de seis nuevas entregas al año a partir del 2022, cuatro películas para estreno en cines y dos películas para transmitir exclusivamente en HBO Max, además de la creación de una narrativa multiverso en la que dos sagas de películas incluirán dos versiones diferentes de Batman; una interpretada por Robert Pattinson y la otra por Michael Keaton. Hamada reveló que Batfleck no volverá, que el actor ha roto con DC y que sus admiradores ya no tendrán a Affleck haciendo la Batiseñal. Recuperado de su alcoholismo y anticipando las noticias de DC, el actor ha estado aprovechando su tiempo en cuarentena escribiendo su próximo proyecto como director. El ganador del Oscar, de 48 años, estrenará la que puede ser su última película con Warner en el 2021, la cinta Deep Water. Un thriller de suspense en el que conoció a su nueva pareja la actriz cubana Ana de Armas.

800Noticias