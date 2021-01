Carnecitas (05/01/2021) Luis Roel Alva

Ni escozor ni cosquilla / El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel, señaló que el Ministerio Público aún no lo ha notificado sobre las dos denuncias que Edgar Alarcón entabló en su contra y dijo que dichas acciones “No me generan ningún escozor, ningún problema porque sé que he trabajado correctamente, objetivamente, con la Constitución y el reglamento en la mano”, indicó Roel.

Viaje es una frivolidad

Las imágenes del parlamentario Luis Valdez y sus amigos en una playa de Miami, con sendas copas de champán y celebrando el advenimiento del Año Nuevo, todavía generan toda clase de comentarios. Consultada al respecto, la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, no dudó en adjetivar la conducta del representante por La Libertad como una “frivolidad”.

Se imputaron cargos

El ex ministro del Interior Cluber Aliaga consideró que no se puede imputar responsabilidades en un caso que aún se investiga. Fue ante lo dicho por la premier Violeta Bermúdez sobre el suboficial de primera PNP Víctor Bueno detenido tras ser acusado de disparar. “Las imputaciones sobre delitos las da el MP y el único que acredita si hubo delito o no, es el juez, las demás autoridades no”, dijo

¿Justicia de género?

Con Elvia Barrios como titular del Poder Judicial por primera vez las mujeres son mayoría en el Consejo de Estado, señaló el presidente Francisco Sagasti: “Empieza a consolidarse una tendencia de justicia de género”, al mencionar que también se encuentran la presidenta del Congreso, del Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación y la titular de la presidencia del Consejo de Ministros.

Viajeros dan datos falsos

Luis Rodríguez, director general del Centro Nacional de Epidemiologíadel Ministerio de Salud (Minsa), sostuvo que existe una gran cantidad de viajeros que llegan al país y brindan datos falsos en sus declaraciones juradas, lo cual no permite hacer un seguimiento adecuado, en medio de la pandemia por la COVID-19. Dice que dan otros números de celular o no contestan llamadas.

Le cae la “huincha”

Tal como era de esperarse. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó la denuncia contra el exministro de Salud, Víctor Zamora por su gestión en la pandemia del coronavirus. El texto, presentado por el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Omar Chehade, le atribuye la presunta comisión de delitos de propagación del Covid-19 en su gestión.

147 malos magistrados

El ex presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo manifestó solicitó la salida de 147 magistrados que cuentan con pedidos de destitución aprobados por OCMA para que la Junta Nacional de Justicia evalúe estas peticiones dentro de un marco que respeta todas las garantías procesales y defina la permanencia de esos magistrados dentro del sistema de justicia.

Era padre de familia

Tras las críticas por su viaje a Estados Unidos, el congresista Luis Valdez, de Alianza para el Progreso (APP), respondió que el motivo de su viaje a Miami para recibir el Año Nuevo fue “de orden familiar”. “Así como congresista, también soy padre de familia, también soy esposo, y había unos problemas de orden familiar que había que atender”, dijo el parlamentario.

Nueva Constitución

El postulante a la presidencia por el partido Acción Popular, Yonhy Lescano, se mostró a favor de impulsar un nuevo texto constitucional y consideró que la ciudadanía podría ser consultada al respecto, a través de un referéndum. “Hay que hacer una nueva Constitución en un ambiente democrático; es más, podría someterse a un referéndum para que el pueblo decida”, expresó.

Error de personeros

José Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, indicó que no se puede culpar al Jurado Electoral Especial (JEE) por los errores que cometen los personeros o los partidos políticos al inscribir su plancha presidencial y congresal en las Elecciones Generales del 2021. Los partidos están apelando para rectificar su no inscripción y asegurar su participación electoral.