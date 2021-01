¿Sabes cómo se hace el delineado de ojos? Aunque no lo creas es todo un arte y aunque hoy en día es un básico del maquillaje actual, no a todas nos queda perfecto, los siguientes consejos podrían ayudarte.

Primero tenemos el gran dilemma de usar o no delineador de ojos. Aunque en el maquillaje natural no es algo obligatorio, las mujeres sabemos que la mirada es una carta de presentación y por ello hemos adoptado el delineado como un básico honorario. Si quieres saber cómo se hace el delineado de ojos no dejes de leer.

Una de las cosas que más causa confusión es saber cuál es el mejor tipo de delieneador, el lápiz es clásico, también está el crayón, el de gel, el líquido y el de plumón. Si tu pulso no es el mejor, el de crayón, lápiz o líquido serán tu mejor opción por ser fáciles de limpiar y sencillos de trazar.

Un buen maquillaje también es aquel que te permite vivir en armonía con tus recursos y con tu rutina, es decir, que no te hace gastar mucho sin necesidad y donde aprendes a sacarle el mejor provecho a cada producto, pues de nada sirve gastar en maquillaje caro si lo usarás poco y tu inversión terminará en la basura.

Hablar de un buen maquillaje tampoco implica tener un sinfín de productos y una cantidad enorme de brochas y accesorios para aplicarlo en tu piel, implica tener lo que necesitas de acuerdo a tu estilo de vida y no abusar de ello, pues tu belleza natural siempre será lo más importante.

ENTONCES…¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE UN BUEN MAQUILLAJE?

Como lo hemos mencionado, los beneficios de un buen maquillaje van más allá de hacerte más linda, sino que se convierte en un aliado del cuidado de tu piel y tu estilo de vida. Crear tu rutina de belleza con base en un buen maquillaje te permitirá:

Aunque tradicionalmente el delineado suele hacerse con colores oscuros como el negro o el marrón, lo ideal es acercarnos al color natural de tu cabello y tus cejas para crear armonía y recientemente, los delineados de colores han cobrado popularidad. A la hora de preguntarte cómo hacer el delineado de ojos, lo mejor es practicar e innovar cuando lo tengas dominado.

Ser fiel a ti misma y tu belleza

No se trata de que un buen maquillaje transforme por completo tu rostro sino que te ayude a resaltar tus mejores rasgos y a que luzcas natural. Como ejemplo puedes observar a íconos de moda de diferentes edades, Carolina Herrera, la Reina Letizia, Catalina de Cambridge, Meghan Markle y más.

No afectará tu economía

Como lo hemos mencionado, un buen maquillaje es una inversión, no solo comprar todo el maquillaje que te parezca lindo y que no usarás. Un buen maquillaje es el que se mantiene en buen estado el tiempo suficiente para que le saques el mejor provecho así que no olvides verificar la información de las etiquetas y compara con el tiempo que lo requieres realmente.

No tendrá graves efectos en tu piel

Un buen maquillaje no causará reacciones en tu piel como la aparición de brotes de acné, espinillas y otras impurezas. Verifica su textura, su olor, y la sensación que provoca al aplicarlo.

Será fácil de remover para mantener tu piel sana

De nada sirve ponerte mucho maquillaje para que tu piel se vea perfecta si después no puedes removerlo por completo o es difícil quitarlo en su totalidad. Un buen maquillaje se complementa con una buena rutina de limpieza, así que no escatimes, tu piel necesita estar libre de maquillaje para descansar y respirar, esto evitará que se reseque y que envejezca rápidamente.

Asegúrate de comer bien, dormir lo suficiente y tomar bastante agua, pues esto también ayudará a la salud de tu piel.

Soy Carmín