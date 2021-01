El actor argentino Julián Gil mostró su cédula venezolana

Con una foto en su cuenta de Instagram, el actor demostró que sí le duele la situación venezolana al mostrar su cédula identificada con el número E. 81.906.983 vigente entre 1984 y 1989, periodo en el que vivió en el país en la condición de Residente estudiante de Argentina.

Gil dijo, «Ayer alguien en un post sobre la situación de Venezuela me opinó (seguro fue un chavista) que no era quien para decir ni opinar nada … Que no tenía ningún vínculo con el país y bueno me di el gusto de NO responderle», afirmó.

«Pero en estos días apareció esto en una de esas cajas familiares. Mi cédula Venezolana donde orgullosamente viví 6 años importantísimos de mi vida desde los 9 a los 15 años donde tengo hermosos recuerdos y aprendí a querer al país», expresó el actor.

Y luego agregó, «Hoy se que con la fe y la fuerza de la gente ese régimen va a terminar …. Hay que seguir luchando y no rendirse jamás…..»

800Noticias