Estas son las 3 mejores mascotas para niños, son buenos y juguetones

Una mascota para un niño conlleva una gran responsabilidad, no solo por el cuidado del animal, sino también por la seguridad del pequeño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede ser muy beneficioso para su desarrollo.

5 mejores mascotas para regalarle a un niño.

Algunos estudios aseguran que los pequeños que viven con animales tienen menor riesgo de sufrir alergias, problemas respiratorios y otitis, a la vez que se resfrían con menos frecuencia y tienden a estornudar y toser menos. Asimismo, estimula los sentidos del niño, desarrolla su empatía y su sentido de responsabilidad, consolida su autoestima y mejora su estado de ánimo.

Lo ideal es que la mascota llegue al hogar después de que los niños cumplan los 3 años. En este momento ya serán capaces de ocuparse de algunas tareas del cuidado del animal, como ponerles la comida.

Perros: su relación espontánea, su cariño y lealtad son las mejores muestras de que ellos son los «mejores amigos del hombre». Los niños los adoran y además son muy sociables, fáciles de adiestrar y pueden aprender trucos con rapidez. Se recomiendan razas grande y sobre todo, hembras.

Conoce cuál es la mejor mascota para tu niño.

Gatos: por naturaleza, suelen ser más independientes que los perros, pero no significa que no sean cariñosos y no busquen la compañía de sus dueños. Requieren un tratamiento más cuidadoso ya que no les gusta que invadan su espacio y pueden arañar ocasionalmente. Se recomienda apostar por gatos hembras, las cuales suelen ser más dóciles y pasan más tiempo en casa.

Conejos: aunque no son tan expresivos como los gatos y los perros, saben cómo relacionarse con las personas y también pueden llegar a ser muy cariñosos. Requieren muy poco espacio y cuidados, por lo que no implican una gran responsabilidad. Sin embargo, necesitan salir a correr al aire libre al menos una vez al día.

