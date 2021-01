+FOTO | Vin Diesel confirma proyecto con Nacho

«Momentos de la música. Siempre he admirado el don musical de este talento venezolano. Esperen para que escuchen lo que mi hermano Nacho y yo estamos cocinando. Bendecido y agradecido. Todo amor, siempre», escribió el actor Vin Diesel en una foto junto a Nacho.

Vin Diesel también se encuentra trabajando con Farruko, a quién también calificó de muy talentoso. Otros músicos con los que se le ha visto reunido son Alan Walker y Kygo.

A finales de mayo se estrenará Rápidos y Furiosos 9, dirigida por el veterano de la franquicia Justin Lin. F9 retoma los acontecimientos de The Fate of the Furious de 2017. La película ve a Dom Toretto de Vin Diesel enfrentarse a su hermano menor Jakob (John Cena), un asesino mortal que trabaja con su vieja enemigo Cipher (Charlize Theron). El elenco también incluye a los protagonistas más conocidos Michelle Rodríguez como Letty, Tyrese Gibson y Ludacris. El film The Fate of the Furious fue todo un taquillazo, convirtiéndose en la segunda entrega de la serie en alcanzar la codiciada marca de los mil millones de dólares.

800Noticias