Guanipa califica de «incomprensible» la renuncia de diputados

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en el 2015, afirmó que es «incomprensible» que un grupo de parlamentarios opositores renunciara a este Hemiciclo y que no participaran en la sesión de este martes para la instalación del nuevo periodo adicional.

El diputado realizó la afirmación en entrevista con el periodista Sergio Novelli, ante la continuidad de la AN presidida por Juan Guaidó.

Sus declaraciones destacan tras el retiro de diputados opositores como Stalin González, Dennis Fernández, Rafael Guzmán, Jesús Yáñez y Marialbert Barrios, quienes se negaron a desempeñarse como legisladores, reconociendo que su periodo venció este cinco de enero.

«Hoy se cierra un capítulo lleno de aprendizajes, de grandes aciertos pero también de errores de los que estoy consciente. Sin embargo, no me detuve porque para alcanzar la libertad y el bienestar de los venezolanos no hay obstáculo que valga y la entereza es mi bandera», dijo Stalin González este lunes 4 de enero.

Jesús Yáñez, del partido Acción Democrática (AD), expreso que «durante cinco años con abnegación me dediqué a servir a mi país. No requiero de un cargo para amar a Venezuela, seguiré apostando a que regrese la democracia, como buen adeco lucharé Por una Venezuela Libre y de los Venezolanos».

Otros parlamentarios como Ángel Medina, Delsa Solórzano, Carlos Prosperi y Piero Maroun modificaron sus biografías y ya no se identifican como legisladores en sus cuentas de redes sociales.

Guanipa cataloga la acción de los diputados como una «renuncia». Sin embargo, estos coinciden en que se trata del «cierre» de un capitulo, lo que confirma que reconocen el fin de su periodo legislativo.

El primer vicepresidente de la AN electa en el 2015 expuso además que el oficialismo sigue propiciando un paralelismo.

«Es lo que hemos dicho desde el principio: ellos siempre han creado un paralelismo. Siempre han negado la soberanía que el pueblo le entregó a la Asamblea Nacional que es depositario de la soberanía nacional de acuerdo con la Constitución. Lo hicieron porque, sencillamente, no creen ni en la democracia ni en la libertad», manifestó.

