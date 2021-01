Jennifer Aniston rompe récord de seguidores

Cuesta comparar a Jennifer Aniston con Kim Kardashian, pero la cuenta de Instagram de la primera gana adeptos cada día que pasa. En apenas un año, la protagonista de «Friends» se ha convertido en la reina de Instagram, rompiendo un récord Guinness: más seguidores conseguidos en menos tiempo.

El debut de Aniston en la red social tomó por asalto la aplicación. Horas después de su primera publicación, donde mostraba una reunión íntima de las estrellas de la popular comedia, la actriz superó la marca del millón de seguidores. A sus 51 años, y sin ningún producto que fagocitar en internet, Aniston logró una hazaña que la encumbró como influencer.

Un año después de su brillante presentación, la actriz cuenta con 36 millones de seguidores y cada una de sus historias de Instagram se hace viral en minutos. Aniston, que sigue a 461 personas, ha compartido únicamente 45 publicaciones en la plataforma.

La actriz es seguida por estrellas de Hollywood, músicos, celebridades del deporte y millones de fanáticos de todo el mundo. Frente a ella, la más poderosa de las mujeres de Instagram: Kim Kardashian, ve su trono tambalearse con el final de su serie «Keeping Up With the Kardashians». Kim lidera en la plataforma, tras su hermana Kyle Jenner, con 197 millones de seguidores.

