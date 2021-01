Las elecciones al Senado en Georgia se celebran sin incidentes que destacar

Las elecciones en Georgia por dos escaños en el Senado estadounidense proseguían este martes sin incidentes y con la advertencia de las autoridades de que los resultados podrían tardar «un par de días» en conocerse.

La importancia de las elecciones radica en que de ellas dependerá si el presidente electo, Joe Biden, deberá lidiar con una mayoría opositora en el Senado durante los primeros dos años de su mandato.

El encargado del sistema de votación de Georgia, Gabriel Sterling, declaró a los periodistas que si fuera a apostar, diría que los resultados finales no se conocerán en un par de días.

«Anticiparía que serían un par de días» lo que se tardará, dijo Sterling, que se negó a proyectar la posible participación.

El funcionario dijo que las escasas colas y cortos tiempos de espera que se registran en muchos centros de votación en esta segunda vuelta no son indicios de una participación baja, sino que podrían responder a la eficiencia de los trabajadores electorales.

En Georgia hay 7,6 millones de votantes registrados, de los que unos 4,8 millones participaron en las elecciones de noviembre.

En estas elecciones, más de 3 millones de personas votaron anticipadamente, por los que a priori se esperaba una elevada participación.

Trump, que ha convertido estas elecciones en un nuevo referéndum sobre su gestión y que insiste en que es objeto de un fraude que no ha demostrado, denunció en su cuenta de Twitter supuestas irregularidades en la jornada electoral en Georgia.

«Están llegando informes del duodécimo distrito del Congreso de Georgia de que (las máquinas de votación de) Dominion Machines no están funcionando en ciertos feudos republicanos durante más de una hora», escribió Trump haciéndose eco de presuntas fallas denunciadas por el representante republicano Rick Allen.

