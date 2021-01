Leopoldo López: «Mi reconocimiento al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015»

El Comisionado Presidencial, Leopoldo López, ratificó este martes su reconocimiento al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015.

«Sé que son momentos de incertidumbre y temor, pero también de coraje, sobre el cual Mandela decía que no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. “El valiente no es aquel que no siente miedo, es aquel que conquista ese miedo”, sentenció López en un mensaje divulgado en Twitter.

El dirigente político afirmó que en estos momentos de incertidumbre es que se va depurando quienes realmente están comprometidos con la libertad del país.

«La dictadura quiere vestirse de invencible y algunos le hacen el coro hablando de cierres de ciclos y acomodándose a la idea de que lo único que nos queda es convivir con ella. Se va depurando quien es quien: de un lado los que se arrodillan y del otro quienes caen y se levantan», aseveró.

En este sentido, indicó que «para nosotros este ciclo solo se acaba cuando salgamos de la dictadura y logremos elecciones libres».

«Habrán altos y bajos en el camino como ha sido hasta ahora, y nos toca seguir con templanza y mantener el rumbo a pesar de las adversidades», agregó López.

Por último, el líder político le pidió a todos los venezolanos que tengan confianza en que trabajando unidos se puede generar un cambio.

«A la dictadura no hay que subestimarla, eso es cierto, pero es más importante no subestimar nuestras propias capacidades y continuar la lucha hasta lograr la libertad», concluyó.

