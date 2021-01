Madrid se prepara para su mayor nevada en más de una década

Los españoles aún recuerdan aquella gran nevada de 2009. Autopistas colapsadas, salidas de garaje bloqueadas y calles convertidas en pistas de esquí fueron los daños colaterales de una de las últimas estampas navideñas que se han podido ver en Madrid capital. Y puede que a partir de este miércoles 6 de enero, Día de Reyes, vuelva a pasar algo parecido en toda la región, incluida la capital.

Según las previsiones meteorológicas, en las próximas horas se empezará a producir un choque de masas de aire que generará un temporal de lluvias y nevadas copiosas en buena parte de la Península, que podrían alcanzar el culmen este jueves en la zona centro. Según los datos de Aemet para el municipio de Madrid y para su área metropolitana, habrá heladas generalizadas y temperaturas mínimas que alcanzarán los 6 grados bajo cero en la Sierra y 4 en el resto de la Comunidad. En algunos municipios de la Sierra como Navacerrada, Cercedilla o Somosierra las mínimas podrían situarse entre 9 y 11 bajo cero. La causa de este frío polar se debe, según la Aemet, a una borrasca situada en Italia que, «unida a un anticiclón instalado cerca de las Islas Británicas, genera un pasillo que favorece la llegada de una masa de aire frío» por el continente europeo, dando lugar «a otras borrascas atlánticas entre la Península y Canarias». Esta ola de frío ya ha afectado a las regiones cantábricas, el norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y los Pirineos, y los expertos anuncian que en los próximos días se extenderán por gran parte de la Península, incluida la Comunidad de Madrid.

Los modelos meteorológicos auguran acumulaciones de más de 30 centímetros en algunas áreas madrileñas entre el jueves y el domingo. En la región hoy no se descartan precipitaciones en forma de nieve en la Sierra por encima de los 400-600 metros, y el jueves hay entre un 80% y un 90% de probabilidad de que nieve en otras zonas, y un 50% de posibilidad de que caigan más de 10 litros por metro cuadrado que podrían acumular hasta 10 centímetros de nieve en parques y jardines. Aunque algunos meteorólogos ponen en duda que vaya a haber una gran nevada como la de hace once años, no dejan de recordar que la nieve es «muy imprevisible» y que es mejor estar preparado para lo que pueda pasar, especialmente si uno ha hecho planes fuera de casa. El sábado, 350 personas tuvieron que ser evacuadas del Puerto de Navacerrada a causa de las grandes retenciones provocadas por la nieve, el hielo y la acumulación de personas; y, estos dos últimos días, la Guardia Civil ha tenido que cortar la carretera M-601 en su acceso al puerto por la gran afluencia de coches. Desde el sábado, todos los días se llenan los aparcamientos del Puerto de Cotos y del de Navacerrada desde primeras horas de la mañana, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En los próximos días es muy probable que la situación empeore, y durante el fin de semana, las nevadas afectarán a casi toda España y, según el director de meteorología en Meteored, José Antonio Maldonado, «la cota de nieve bajará hasta los 200 o 300 metros, nevando en sitios en los que hace años que no sucede». Así que Protección Civil aconseja no viajar si no es estrictamente necesario, extremar las precauciones e informarse del clima.

ABC