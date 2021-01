Resultado de los partidos de hoy, en directo

Minuto 87: ¡AL PALO EL VALLADOLID! Toni Villa pudo sentenciar el partido, pero su disparo se estrelló en el poste.

Minuto 83: Poco menos de 10 minutos para que acabe el partido en el Lorenzo Cuevas entre Marbella y Valladolid. Por ahora, el equipo de Primera avanzaría a la siguiente ronda. Marbella 1-2 Valladolid.

¡FINAL EN SANTO DOMINGO! El Alcorcón remonta al Zaragoza y estará en dieciseisavos de la Copa del Rey. Los alfareros se han impuestos por 2-1, gracias al balón parado. Empezaron perdiendo los locales pero terminaron dándole la vuelta. La efectividad fue clave.

Minuto 94: Le queda un minuto al partido. El Alcorcón va a estar en la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Minuto 89: ¡GOOOOOOL DEL ALCORCÓN! José León hace el 2-1 en el último minuto del partido a balón parado. Le da la vuelta el cuadro alfarero.

Minuto 73: ¡GOOOOOOL DEL VALLADOLID! Óscar Plano vuelve a adelantar a los de Pucela. Otra buena jugada de Waldo. Marbella 1-2 Valladolid.

Minuto 60: ¡GOOOOOOL DEL MARBELLA! No falla Granero desde los 11 metros e iguala el partido. Marbella 1-1 Valladolid.

Minuto 59: ¡PENALTI PARA EL MARBELLA! Se prepara Granero.

Minuto 52: ¡GOOOOOOL DEL VALLADOLID! Gran jugada de Waldo, que pone un centro perfecto para que Kuki Zalazar adelante al Pucela. Marbella 0-1 Valladolid.

Minuto 63: Cambio obligado en el Alcorcón. Se marcha lesionado, con evidentes gestos de dolor, Hugo fraile y entra Boateng en su lugar.

Minuto 57: ¡LA HA TENIDO EL ZARAGOZA! Casi llega el segundo del conjunto maño. Alcorcón 1-1 Zaragoza.

Minuto 54: Alcorcón y Zaragoza continúan buscando el gol que les de la victoria. De momento, el marcador no se mueve y continúa el 1-1.

Descanso en el Lorenzo Cuevas de Marbella. Los primeros 20 minutos fueron para el Marbella y los segundos 20 para el Valladolid. Ninguno consiguió acertar de cara a puerta y, tras los primeros 45 minutos el resultado sigue siendo 0-0.

Minuto 39: ¡PROVIDENCIAL SANTOMÉ! El remate de Plano caía con nieve y el meta no se fiaba y la mandó a córner. Aprieta el Valladolid. Marbella 0-0 Valladolid.

Minuto 37: ¡Uyyy! El disparo cruzado de Sergi Guardiola se marcha rozando el palo de la meta de Santomé. Sigue el 0-0 en el Marbella-Valladolid.

Descanso en Santo Domingo. Se adelantó el Zaragoza por medio de Raí, y empató Ernesto Gómez para el Alcorcón. Mejoraron los locales a raíz del empate y buscaron el segundo, pero el marcador no se movió y al descanso el resultado es Alcorcón 1-1 Zaragoza.

Minuto 42: ¡GOOOOOL DEL ALCORCÓN! Empatan los locales por medio de Ernesto Gómez. Alcorcón 1-1 Zaragoza.

Minuto 24: ¡PARADÓN DE SANTOMÉ! Zurdazo de Óscar Plano desde la frontal que salva Santomé. Es la mejor ocasión del partido hasta el momento. Marbella 0-0 Valladolid.

Minuto 34: El Zaragoza continúa por delante en el marcador y ha podido hacer el segundo, por mediación de Raí, autor del primer gol. Continúa el Alcorcón 0-1 Zaragoza.

Minuto 14: ¡Uyyy! Lo intentaba Óscar Plano pero tapó bien la defensa del Marbella. Marbella 0-0 Valladolid.

Minuto 11: ¡LA HA TENIDO ÓSCAR GARCÍA! El cabezazo del hoy delantero marbellí se marchó por arriba de la meta de Roberto. Primer aviso del Marbella. Continúa el Marbella 0-0 Valladolid.

¡ARRANCA EL PARTIDO EN MARBELLA! Recordemos que se había retrasado porque un miembro del cuerpo técnico del Valladolid ha dado positivo en un test de antígenos. El resto de la plantilla se sometió a nuevos test y resultaron todos negativo.

Minuto 4: ¡GOOOOOL DEL ZARAGOZA! Raí adelanta a los visitantes nada mas empezar el choque. Alcorcón 0-1 Zaragoza

¡Empieza el partido en Santo Domingo!

20:57: Por parte del Alcorcón juegan: Casado, Fidel Escobar, reko, Hugo Fraile, Ernesto, Juanma Bravo, Bellvís, José León, Álvaro Juan, Escardó y Castro.

20:55: Ya se conoce la alineación que presentará el Real Zaragoza contra el Alcorcón: Juegan Ratón, Nieto, Guitián, Atienza, Frances, Zapater, Rai, Larra, Bermejo, Iván y Vuckic.

¡FINAL! El Villarreal también se ha impuesto, en su caso por 1-4 al Zamora. Adelantó al submarino amarillo Bacca y también Yeremi Pino vio puerta en la primera mitad. Carlos Ramos recortó distancias antes del descanso pero ya en la segunda parte Fer Niño y Dani Raba ampliaron la ventaja del Villarreal.

¡FINAL! El Sevilla se ha impuesto al Linares 0-2 gracias a un gol de falta de Óscar Rodríguez y a otro en propia puerta de Fran Lara.

Min 90: En Zamora se añaden 2 minutos.

Min 90: El partido entre el Linares y el Sevilla se irá hasta el minuto 93.

Min 87: ¡GOOOOOL del Villarreal para matar el partido! Marcó Dani Raba.

Min 85: Lo ha intentado el Zamora a balón parado.

Min 83: El Zamora, mejor que el Villarreal en los últimos minutos.

Min 80: El Villarreal, con cambios, intenta matar el partido.

Min 78: Óscar Rodríguez lo ha intentado de nuevo a balón parado.

Min 73: ¡GOOOOOL del Villarreal! Fer Niño aprovecha una mala salida del portero para cabecear a gol un córner. El sumarino amarillo respira tras el último susto del Zamora.

Min 70: ¡Al palo el Zamora! A punto de empatar al Villarreal.

Min 68: Óscar Rodríguez, el más destacado hoy en el Sevilla.

Min 63: Unai Emery no se fía del Zamora y mueve el banquillo.

Min 60: Más problemas para el Villarreal frente al Zamora. Sigue el 1-2 en el marcador.

Min 60: El partido, cada vez más cómo para el Sevilla, llega con 0-2 al primer cuarto de hora de la segunda mitad.

Min 55: Al Linares le cuesta cada vez más. Ha hecho un buen partido frente al Sevilla salvo al final de la primera parte y en el inicio de la segunda mitad, cuando ha encajado los goles.

Min 50: El Zamora de Movilla está buscando el empate frente al Villarreal.

Min 47: ¡GOOOOOL del Sevilla! Fran Lara en propia portería. Linares 0 – 2 Sevilla.

Rueda también el balón en Zamora.

Arranca la segunda mitad entre el Sevilla y el Linares.

Descanso en ambos partidos. Ganan los dos ‘primeras’. El Sevilla 0-1 al Linares y el Villarreal 1-2 al Zamora.

Min 46: ¡GOOOOL del Sevilla! Gol de Óscar Rodríguez de falta directa.

Min 46: ¡GOOOOL del Zamora! Recorta distancias frente al Villarreal. 1-2. Golazo de Carlos Ramos.

Min 43: ¡GOOOOOL del Villarreal! Gol de Yeremi Pino.

Min 40: Lo intentará nuevamente el Sevilla a balón parado. Córner para el conjunto hispalense.

Min 39: ¡Casi marca el Villarreal! Samu Chukwueze, al palo.

Min 36: El primer disparo a puerta del Sevilla ha sido de óscar Rodríguez de falta, aunque sin demasiado peligro.

Min 35: El Sevilla sigue sin disparar a puerta.

Min 32: El Sevilla sigue dominando pero sin inquietar al Linares.

Min 31: ¡GOOOOOL de Carlos Bacca! Marca el Villarreal, marca el colombiano tras regatear el portero a pase de Samu Chukwueze.

Min 31: Íñigo Piña salva al Zamora, en la línea, tras un disparo de Samu Chukwueze.

Min 30: Yeremi Pino ha tenido una ocasión muy clara para el Villarreal pero se mantiene el empate a cero.

Min 23: El Linares sigue causando problemas al Sevilla.

Min 21: De Jong se entretiene regateando y no es capaz de disparar a portería.

Min 19: Ahora sí el Sevilla está dominando su partido frente al Linares.

Min 18: A punto de sorprender el Zamora al Villarreal.

Min 15: Linares y Sevilla llegan también al minuto 15 con empate a cero en el marcador. La última ocasión del partido ha sido para el Linares.

Min 15: Se llega al minuto 15 en Zamora con empate a cero entre el Zamora y el Villarreal.

Min 13: El Sevilla empieza a adueñarse del balón tras varios ataques del Linares.

Min 10: El Linares está jugando con mucho atrevimiento contra el Sevilla.

Min 05: El Villarreal ha tenido su primera ocasión, por medio de Yeremi Pino.

19:05: El Sevilla, viendo lo que ha sucedido con el Celta de Vigo y con el Getafe ha apostado por un once sin muchas novedades.

El Villarreal, por su parte, sale con: Rulli, Funes Mori, Foyth, Bacca, Chukwueze, Estupiñán, Costa, Sofian, Capoue, Yeremy y Alex B.

Esta es la alineación del Zamora frente al Villarreal: Zamora: Mapisa, Coque, Iñigo Piña, Crespo, Parra, Conejo, Carlos Ramos, Rocha, Escudero, Herrera y Perero.

18:58.Vamos ya con las alineaciones del LINARES – SEVILLA.

El Linares sale con: Razak, Perejón, José Cruz, Fran Lara, Villarejo, Gabri, Rodri, Toni García, Fran Carnicer, Isra y Marc Mas.

El Sevilla sale con: Bono, Aleix Vidal, Koundé, Sergi Gómez, Rekik, Fernando, Óliver Torres, Óscar,Idrissi, Munir, De Jong.

FINAL EN EL ARCÁNGEL. ELIMINADO EL GETAFE. Victoria del Córdoba, que sigue vivo en la Copa del Rey tras ganar al Getafe 1-0.

18:57 Está a punto de acabar el partido en Córdoba y si no lo remedia el Getafe, va a pasar el equipo andaluz. Pero sigue el fútbol esta tarde, sigue la Copa del Rey en directo con los partidos Linares – Sevilla y Zamora – Villarreal a partir de las 19:00 horas.

Minuto 90 en El Arcángel. Se añaden 5 minutos. Gana el Córdoba 1-0 ante el Getafe.

¡¡¡¡FINAL EN CAN MISSES!!!!!! El CELTA, ELIMINADO en COPA. Victoria del Ibiza 5-2 ante el Celta de Vigo. El equipo balear pasa a los diecieseisavos de final de la Copa del Rey 20/21.

Minuto 90 + 3 ¡SENTENCIA EL ENCUENTRO EL IBIZA! GOOOOOOOOOOOL DEL IBIZA, GOOOOOOOOOOL DE RODADO. Pone el 5-2 en el marcador ante el Celta.

Minuto 90. Ha tenido la oportunidad Santi Mina de acortar distancia pero ha fallado el delantero desde el punto de penalti, en Can Misses. Sigue el 4-2 en el Ibiza – Celta.

Minuto 90. Así ha sido el segundo gol del Celta de Vigo en Can Misses.

Minuto 87. SUEÑA EL CELTA CON LA REMONTADA. GOOOOOOOOOOOL DEL CELTA, GOOOOOOOOOOL DE HOLSGROVE. Ibiza 4-2 Celta de Vigo. Se agota el tiempo pero no deja de intentarlo el equipo gallego, no quiere irse de esta Copa del Rey.

Minuto 85 en Can Misses. Últimos minutos en el Ibiza – Celta de Vigo (4-1). Así marcaba Santi Mina.

¡El gol de la esperanza en Ibiza! ¡Santi Mina para el 4-1! Se le agota el tiempo al @RCCelta #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/jMLtdmG7hJ — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2021

Minuto 75. Último cuarto de hora de partido en El Arcángel, sigue perdiendo 1-0 el Getafe ante el Córdoba. Está llegando mucho más el equipo azulón, pero de momento no encuentra el modo de igualar la contienda.

Minuto 79. GOOOOOOOOOL DEL CELTA DE VIGO, GOOOOOOOOL DE SANTI MINA. Llega el primero para el Celta de Vigo, anota el delantero celeste que ha entrado hace apenas unos minutos al Can Misses. Ibiza 4-1 Celta de Vigo.

Minuto 73. No perdonaba Manu Molina desde el punto de penalti. Así convertía la pena máxima el jugador del Ibiza. ¡Vaya tarde de Reyes están viviendo! Ibiza 4-0 Celta.

¡IBIZA ES UNA FIESTA! ¡Tenía un sueño! 💭 ¡Y qué sueño! ¡Llega el cuarto gol contra el Celta de Vigo! 💥 Manu Molina de penalti… ¿y a lo panenka? @ibizaud #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/osb3qoVhyZ — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2021

Minuto 61. HAY GOL EN CAN MISSES. GOOOOOOOOOOL DEL IBIZA, GOOOOOOOOOL DE MANU MOLINA, de penalti. Ibiza 4-0 Celta de Vigo.

Minuto 54. En El Arcángel también se mantiene el 1-0 para el Córdoba ante el Getafe. Bordalás ha hecho ya algunos cambios con la entrada de Cucurella, Portillo, Mata y va generando más peligro el equipo azulón en el área del Córdoba.

Minuto 60. Se mantiene el 3-0 para el Ibiza ante el Celta de Vigo. De momento, no consigue acortar distancia el cuadro gallego.

SE REANUDA TAMBIÉN EL JUEGO EN EL ARCÁNGEL, CÓRDOBA- GETAFE (1-0)

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE DEL IBIZA- CELTA DE VIGO! (3-0)

17:55 COPA DEL REY, EN DIRECTO. Tiempo de descanso en El Arcángel y también en Can Misses. De momento, hay sorpresa en ambos estadios, están ganando los dos equipos de Segunda B y caen los de Primera. El Córdoba manda 1-0 en el marcador ante el Getafe, gracias al gol de Ledesma. El equipo azulón aún no ha encontrado la forma de igualar la contienda y tiene que buscar la manera de darle la vuelta al marcador si no quiere que se les haga la temporada muy larga al conjunto azulón.

Más complicado lo tiene el Celta de Vigo, que se está viendo sorprendido por el Ibiza. El equipo balear gana 3-0 en Can Misses gracias al doblete de Sergio Castel y el tanto de Javi Pérez.

DESCANSO EN EL ARCÁNGEL. Termina la primera parte, el gol de Ledesma deja por delante en el marcador a los locales. Córdoba 1-0 Getafe.

Minuto 45. Se añaden tres minutos en El Arcángel, donde se juega el Córdoba – Getafe.

DESCANSO EN CAN MISSES. Se marchan a vestuarios Ibiza y Celta de Vigo, están ganando los locales con goleada al cuadro celeste. Ibiza 3-0 Celta, en Copa del Rey.

Minuto 36. En El Arcángel, donde se está jugando el Córdoba – Getafe, se mantiene el 1-0 en el marcador.

Minuto 35. Así llegaban el segundo y el tercero para el Ibiza ante el Celta de Vigo. Están disfrutando los afortunados seguidores del Ibiza que están viviendo in situ en el Can Misses este partido de segunda ronda de la Copa del Rey.

¡DOS GOLES EN MENOS DE DOS MINUTOS! ¡Tres en media hora! 🔥 El @ibizaud pone contra las cuerdas al Celta de Vigo 😱 ¡Doblete de Castel y otro de Javi Pérez! #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/ZwUT8h0Ujq — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2021

Minuto 28. GOOOOOOOOOOOL DEL IBIZA, ¡EL TERCERO!, GOOOOOOOOL DE JAVI PÉREZ. Vaya festín de goles se están dando los locales en Can Misses, Ibiza 3 – Celta de Vigo 0.

Minuto 27. ¡LLEGA EL SEGUNDO EN CAN MISSES! GOOOOOOOOOOOOL DEL IBIZA, GOOOOOOOOOOOL DE SERGIO CASTEL. Está en racha el delantero del Ibiza y lleva ya un doblete. Ibiza 2-0 Celta de Vigo. Se le complica el partido al cuadro celeste.

Minuto 22. También sueñan los locales con el pase a la siguiente ronda en la Copa del Rey en el Can Misses. De momento no le va nada mal al Ibiza. Así ponía Castel el 1-0 ante el Celta de Vigo.

¡UN SUEÑO MÁS VIVO QUE NUNCA! ¡El Ibiza hace saltar las alarmas contra el Celta de Vigo! 🚨 ¡GOOOOL DE SERGIO CASTEL! 💥 ¡Locura en Can Misses @ibizaud! #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/CGlyC3mgqT — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2021

Minuto 15. Así adelantaba Ledesma al Córdoba ante el Getafe para poner el 1-0 en el Arcángel.

Minuto 12. GOOOOOOOOOOL EN CAN MANISSES. GOOOOOOOOOOOL DEL IBIZA, gol de Sergio Castel. Se adelanta también el equipo balear, Ibiza 1- Celta de Vigo 0.

Minuto 5. GOOOOOOOOOOOL EN EL ARCÁNGEL, GOOOOOOOOOOOOL DEL CÓRDOBA. Testarazo de Ledesma para adelantar al equipo andaluz. Córdoba 1- Getafe 0

¡TAMBIÉN RUEDA EL BALÓN EN CAN MANISSES! En juego, Ibiza – Celta de Vigo. Dirige el encuentro Martínez Munuera.

¡YA RUEDA EL BALÓN EN EL NUEVO ARCÁNGEL! Córdoba – Getafe, en vivo. Dirige el encuentro Hernández Hernández.

16:54 Tanto Ibiza como Córdoba son equipos de Segunda B. Ambos sueñan esta tarde con eliminar a un equipo de Primera, Celta y Getafe, respectivamente, para sellar el billete a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. ¿Habrá sorpresa en Copa o cumplirán con su papel de favoritos el equipo celeste y azulón?

16: 50. En apenas diez minutos arrancan estos dos partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Habrá público tanto en el estadio Can Manisses, donde se va disputar el Ibiza – Celta, como en El Arcángel, estadio donde se va a jugar el Córdoba – Getafe. Los ganadores se harán con el billete a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

16:41. El Celta de Vigo sale con: Iván Villar, Carreira, Aidoo, Fontán, Aarón Martín, Tapia, Beltrán, Okay, Baeza, Emre Mor y Lautaro.

16:40. El Ibiza sale con: Germán, Grima, Goldar, Rubén, Morillas, Javi Pérez, Molina, Javi Lara, Kike López, Davo, Castel.

16:38. ¡Y también han salido ya las alineaciones del Ibiza – Celta de Vigo, partido que se va a disputar en Can Misses!

16:37. El Getafe sale con: David Soria, Iglesias, Chema, Etxeita, Nyom, Diaby, Patrick, Timor, Palaversa, Ángel y Mamor.

¡Con este once saltaremos al césped de El Arcángel en la tarde de hoy para enfrentarnos al @CordobaCF_ofi! 💙#VamosGeta#CopaDelRey#CordobaGetafe pic.twitter.com/N6VJ2WvKOK — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 5, 2021

16:36 El Córdoba sale con: Becerra, Djetei, Jesús Álvaro, Xavi Molina, Farrando, Willy Ledesma, Moutinho, Mario Ortiz, Traoré, Samu Delgado y Del Moral. Esos son los once hombres elegidos por Pablo Alfaro para este encuentro de Copa.

16:34. ¡Ya tenemos las alineaciones del Córdoba – Getafe!

16:30 horas. ¡Buenas tardes! Arrancamos una de las tardes más emocionantes del año, víspera del día de Reyes, pero ¡también tarde de Copa del Rey! La segunda eliminatoria de la Copa del Rey se disputa los días 5, 6 y 7 de enero. Los ganadores pasarán a diecieseisavos de final, ronda en la que ya aparecerán Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club.

En esta tarde de 5 de enero se disputan varios partidos de la Copa del Rey con presencia de equipos de Primera División. En apenas media hora, a partir de las 17:00 horas es el turno del Ibiza – Celta de Vigo, en el estadio municipal de Can Misses, y del Córdoba – Getafe, en el estadio El Arcángel. A partir de las 19:00 horas, llega el Linares – Sevilla, en el estadio municipal de Linarejos y el Zamora – Villarreal, que se jugará en el estadio Municipal Ruta de la Plata de Zamora.

En unos minutos conoceremos las alineaciones oficiales en los diferentes encuentros que se disputan hoy en la Copa. Además, seguiremos en directo y online estos encuentros de la Copa del Rey, con los goles y resultado en vivo. ¡Empezamos!