Adriana Azzi: Horóscopo del 6 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 6 de enero de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Logros.

Números de suerte: 615

Todo lo detenido avanza. Irás a un sitio donde comerás unas delicias. Hecho curioso con un itinerario de viaje. Mujeres amigas en tu entorno te salidan o envían mensajes cariñosos. Conversación donde se aclaran las cosas. Salidas nocturnas que no están en tus planes. Asistes a un evento especial.

Trabajo: Firmeza en los asuntos económicos. Es con buen pié todo lo que inicias. El dinero llega a tus manos.

Salud: Ocuparte en vez de preocuparte.

Amor: Armonía, equilibrio entre lo que quieres y lo que tienes. Estarás entre dos oportunidades y una decisión.

Parejas: Conciliar para establecer puntos armónicos. La capacidad de elegir a pesar de las inseguridades. Cuidado con descuidar todo lo relacionado a diligencias y papeles.

Solteros: Trabajas con una persona de cuidado, desconfía. Deja los miedos atrás, si lo haces obtendrás un gran logro.

Mujer: Debes controlar tus sentimientos delante de los pequeños de la casa o de unos adolescentes. El perdón es algo íntimo no una cuestión de psicología de masas.

Hombre: Si aceptaste tantas responsabilidades en un momento dado no fue para enfermarte. Hay familiares que quedaron muy atrás o muy lejos de tu historia personal.

Consejo: Debes desarrollar la capacidad de estar solo, de escuchar en el silencio.

TAURO

Palabra clave: Claridad.

Números de suerte: 218

Algo que resolver con la electricidad en tu casa o con decorado de luces. Cuidado con persona que te engaña o que te cuenta chismes engañosos. Cambio o reparación de vehículo. Debes activar las comunicaciones con la familia, mira que después los apuros pueden dejar por fuera a más de uno. Cuidado con los límites que impones a los demás. Pendiente con el despilfarro, cuida tus recursos. No hay vuelta atrás. Hay algo delante de tus ojos que no comprendes. Te dirán un secreto.

Trabajo: Nueva oportunidad para reivindicarte. Lo que estabas esperando llega. Se dá lo esperado.

Salud: Malestar de gripe o fañosidad.

Amor: Tu pareja deberá estar contigo apoyándote, si no lo hace podría perderte. Debes tener más fe en el fruto de tus esfuerzos. La pérdida que tuviste, todo será recuperable conforme tengas paciencia y tomes buenas decisiones.

Parejas: Cambios inesperados. Fluidez. Debes procurar tener más y mejor comunicación de tus propios sentimientos. Celebraciones inesperadas, reuniones alegres y espontáneas.

Solteros: Deja los miedos y las angustias si no enfrentas los problemas no sabrás nunca que pasara.

Mujer: El afecto de una persona joven te confunde. Estará contigo un hombre de poder cuidado con las decisiones incorrectas.

Hombre: Nuevas necesidades de crear equilibrios afectivos, aprovecha el impulso. Harás un juicio, cuidado con no tener bases. Estarás susceptible por el pasado.

Consejo: Empieza por perdonarte a tí mismo, luego, no lo repitas de nuevo.

GÉMINIS

Palabra clave: Compresión.

Números de suerte: 636

Cambios inevitables en tu vida se avecinan, posiblemente detonen durante el primer trimestre del año entrante. Recibes un dinero con el que puedes solucionar un problema. Cuidado con pensamientos reiterados de venganza. Los embarazos cambian la vida. En lo económico también vienen cambios muy positivos. Viaje por negocio.

Trabajo: Prosperidad. Triunfos y logros en la parte económica o cambios laborables que te favorecen.

Salud: Problemas de circulación o de dolores.

Amor: Abrir una vieja historia partiendo de las redes sociales con la excusa de «cerrar un proceso» puede convertirse en un autoengaño narcisista. Todo lo que estaba detenido dará próximamente señales de ponerse en movimiento.

Parejas: La inmadurez puede ser un gran obstáculo a la hora de establecer relaciones duraderas, hay que ser selectivos al respecto. Tendrás la última palabra en una conversación.

Solteros: Debes ser perseverante en lo que quieres, cultivas algo de lo que sacarás buenos frutos. No te niegues a lo que viene, no te engañes.

Mujer: La ley del boomerang. Victoria que deberás preservar. Ganas de viajar o de pasear.

Hombre: Te haría bien una reunión con amigos y un buen partido de fútbol o baseball y si no eres de esos entonces una buena reunión redescubriendo aristas de tu intelectualidad. Hecho curioso en un evento. Buenas noticias. Soliciones.

Consejo: Aprecia el amor que tienes a tu lado.

CANCER

Palabra clave: Abundancia.

Números de suerte: 245

Entregaste mucho, ahora déjate agasajar. Sé tolerante con lo que quieren los demás. No seas irónico en el mal sentido. Disfrutas de un encuentro con alguien del pasado. Debes tomar una decisión respecto de si te quedas o te vas. Reconciliación. Paseos por disfrute y placer. Nueva pareja, nuevos amigos o excelentes viejos conocidos. Deja el rencor y el pasado que se fue para nunca más volver. Alguien te apoya con un proyecto, hace llamadas y envía mensajes para favorecerte.

Trabajo: Algo perdido que recuperas para tu bienestar. Ten fe en lo que haces, la idea es que persistas e insitas nunca que desistas. Deja el nervio y la ansiedad que producen las incertidumbres.

Salud: Dolores de cabeza o en las extremidades.

Amor: Estas pensando en descansar. Llegará algo que genera el equilibrio que esperas. Te vas de un sitio con melancolía. Un momento poético.

Parejas: Haces un cambio para mejor. Estás buscando un cambio de vida y éste llega. Nuevas amistades, fructíferas relaciones.

Solteros: Te enfrentas a una persona de carácter fuerte y lo vences. Te entregan algo que es tuyo por derecho. Negocil de envergadura.

Mujer: Muchas bendiciones. Se materializa un logro o un premio a tus esfuerzos. Alguien te apoyo para lograr un objetivo común. Necesidad de dedicar un tiempo de calidad a la persona más importante: tú.

Hombre: Todo cambio es para mejor, al menos eso queremos creer. El poder de alguien que se cae y logra levantarse se incrementa de acuerdo al esfuerzo desplegado en el proceso. Debes dejar las ataduras.

Consejo: Vive intensamente no al mínimo sino a la máxima expresión de tu brillo interior.

LEO

Palabra clave: Verdades.

Números de suerte: 634

Debes tener la conciencia muy despierta para verte a tí mismo, acecharte, observar la fuente de la que manan tus pensamientos y emociones, sólo así tendrás el control. Esfuerzos y luchas de último momento. Te encuentras una persona que te preguntará que si te acuerdas de él/ella a lo cual respondes con una carita sonrojada. Nuevos conocimientos en tu vida profesional o laboral. Debes soltar un poco lo material para tomar esa decisión importante. Problemas con compañeros de trabajo.

Trabajo: No puedes intentar por los demás cambiar las cosas que te gustan. Cuidado con lo que dices es decir, a quién se lo dices. Te sientes estancado pero estás recuperando fuerzas y terreno.

Salud: Revisar los pulmones.

Amor: Te sientes atrapado por tus mismas palabras. Estás pendiente de una decisión de otro.

Parejas: Movimientos. Cambio de destino. Debes callar lo que sabes. Suerte en el azar. Cambios inesperados y positivos.

Solteros: Una luz redentora, un faro en el mar bravío. Te sientes atrapado afectivamente rn una situación que no te permite concretar una relación. Algo con arte, música, pintura.

Mujer: Debes utilizar tu intuición con personas jóvenes que están a tu lado y necesitan orientación. Enfrentamientos y cambios bruscos. Una cena suculenta. Por la salud se pueden llegar a realizar cambios portentosos en tu rutina de vida.

Hombre: Recoges lo que sembraste. Hombre que va a la puerta de tu casa para ofrecerte algo o que te llama para abrirte una puerta. Quince, diez, ocho años sin ver a esos familiares o amigos entrañables cara a cara, ya es hora de planificar un viaje.

Consejo: Todo suceso fuerte en la vida es necesario para crecer, ningún mar en calma hace buenos marineros .

VIRGO

Palabra clave: Realidad.

Números de suerte: 057

Dejar los miedos y buscar hacer lo que realmente quieres dejando el pasado atrás. Alguien mayor que te dá concejos y/o protección, te está invitando también a la curación interior. Todo estará concretándose para Febrero. No olvides hacerle servicios a tus fieles difuntos. Recibes un dinero esperado con el que resuelves algo importante. Deja las nostalgias y sigue adelante, que nada te detenga.

Trabajo: Cobras un dinero esperado. Tienes el poder en tus manos para hacer algo nuevo. Las buenas energías te acompañarán si las invitas conscientemente a entrar en tu vida.

Salud: Malestar en la garganta o cuello.

Amor: Toma de decisiones, no esperes tanto. No renuncies a nuevas oportunidades en tu vida para crecer. Viajes por disfrute o placer. Sexo e inteligencia emocional, van bien juntos.

Parejas: Abundancia material, éxito en los negocios que inicias con el pié derecho. Nuevas oportunidades para renacer, reconstruirte o emprender algo nuevo.

Solteros: Debes mantener el balance. Lo que quieres hacer en el negocio hazlo ya que todo sale positivo.

Mujer: Recibes un dinero pendiente. Alegrías y celebraciones. No tomes decisiones sin pensar en la consecuencias. Ganas no te faltan de irte de un lugar. Inspiración para triunfar. Tentación de un beso.

Hombre: Salida de un sitio con alegría para algo mejor, muy buena decisión. Hombre de poder que te da su apoyo incondicional te presenta resistencias o peros. Una invitación difícil de resistir.

Consejo: Época ideal para esforzarse a fondo.

LIBRA

Palabra clave: Logros.

Números de suerte: 660

Situaciones nuevas que incluyen relaciones interraciales. Debes buscar ayuda espiritual para balancear las energías. Cuidado con las mentiras y los engaños, dejan huellas dolorosas. No seas falso con personas que te quieren mucho, que te aman y perdonan. Las personas que están en tu entorno laboral no entenderán tus verdaderas motivaciones. Evita las discusiones y la brusquedad a toda costa, no las sabes manejar. Busca ayuda o terapia para que puedas sanar cosas que vienes arrastrando que se se pueden volver cargas muy pesadas.

Trabajo: No discutas acaloradamente, mucho menos hagas llorar a las personas. Las ideas o ilusiones que rondan en tu cabeza deben ser materializadas, aterrízalas. Triunfos. Caminos abiertos.

Salud: Exámenes de sangre y evaluaciones médicas.

Amor: Una persona del pasado que viene a aclararte algo, te contacta por fin. Compañero del colegio te busca. Una creación nueva. Sexualidad.

Parejas: La actividad sexual y la calidad amorosa. Limpieza espiritual, purificación de cuerpo y alma. Bendiciones de un padre. Deberán detenerse a reevaluar posiciones.

Solteros: Alegrías y celebraciones por algo que logras. Reunión familiar, hay gente que tienes mucho tiempo que no ves. Amor que llega a tu vida marcando un antes y un después.

Mujer: Cambios en tu casa, en el balcón o baños. Deja el orgullo y dile que sí a esa persona que ha sido tan especial. Es hora de mandar a pintar. Lo que entra en decadencia le dá la espalda al futuro. Las viejas heridas sanan.

Hombre: Enfrentas la prudencia con el exceso, la moderación es el camino. Vencerlas a tus enemigos ocultos o declarados pero recuerda, hay guerras en las que, en el fondo, nadie gana. Algo con una inauguración de un negocio o el estreno de una película. Libérate de las actitudes que están fuera de moda.

Consejo: Coopera armoniosa y pacientemente con los demás.

ESCORPIO

Palabra clave: Amor

Números de suerte: 347

Te cancelan un dinero pendiente que te resuelve. Estarás compartiendo un servicio religioso con personas queridas. Fiestas y celebraciones venideras exigen tengas un fondo de reserva, si no lo tienes no estés buscando uno a la carrera. Deberás escuchar a un hijo que habla contigo de sus asuntos personales. Deja los caprichos. Algo que anhelas y te pone a soñar. Viajes en familia a sitio de mar y río. Amiga que te busca por problemas te enreda en sus asuntos amorosos . Se abre una nueva oportunidad por negocio.

Trabajo: Hecho curioso con una central telefónica o con la señal del WiFi. Recibirás las señales de que estás en el camino correcto. Estarás compartiendo en un evento o vinculaso a algo que tiene que ver con grupos.

Salud: Cuidar los brazos y las piernas. Dolor en una rodilla.

Amor: Buenas noticias y esperados regalos. Una persona leal y sincera te defiende ante una situación molesta.

Parejas: Cuidado, no creas que ganas haciendo trampas, todo se descubre. Apoyo mutuo y solidaridad. Hombre, consejero o padre que te pide que te calmes ante una situación, está también tenso por asuntos personales.

Solteros: Dos mujeres cercanas enfrentadas por una situación económica o sentimental, no te parcialices por ninguna. Disfrute nocturno.

Mujer: Triunfos y logros en lo económico, por una propiedad o vivienda. Hombre, jefe o padre sucedáneo te ofrece su ayuda. Atenta a triglicéridos y colesterol. Lentes nuevos.

Hombre: Aclaratoria. Firma de documentos. Niño que espera algo que ofreciste se desespera. Nacimientos o embarazo de tu pareja te trae alegrías.

Consejo: Debes relacionarte más con tus amigos, tender puentes, explorar posibilidades.

SAGITARIO

Palabra clave: Anímate.

Números de suerte: 017

Una mujer que conversa contigo referente a un documento que necesitas urgentemente. Trámites legales y carnets de identidad. Compra de ropa elegante. Debes tener más reposo o más descanso. Dedicarle tu vida a alguien que luego no te lo reconoce no vale la pena. Cuando quieres demasiado y no eres corespondido mueres lentamente.

Trabajo: Triunfos logros y celebraciones por un plan que realizaste o algo que organizaste que se cumple a tu favor.

Salud: Cuida tu piel.

Amor: Debes cuidarte de traiciones o de engaños. Pasas mucho trabajo por algo que quieres y no llega. Viaje de ida y vuelta.

Parejas: Embarazo en la familia. Cambios dolorosos pero provechosos. Final de un ciclo, inicio otro más productivo.

Solteros: Alegrías y celebraciones. Lágrimas por persona muy querida. Llamada telefónica o un mensaje que recibes que te deja biena energía proviene de alguien que te gusta.

Mujer: Alegrías y celebración por embarazo o el nacimiento de un proyecto. Cambios en tu casa o familia. Tía o prima que te dice de algo que le sucede, espera de tí lo mejor.

Hombre: Malestar o dolor en la espalda. La Rueda de la Fortuna habla de cambios venideros y de evolución. Ganancias en juegos de azar o especulaciones en el mercado. Una situación emocional que debes manejar.

Consejo: Cuando tus sueños se hacen realidad, es hora se seguir soñando

CAPRICORNIO

Palabra clave: Agua.

Números de suerte: 119

Te enteras de una buena noticia que tiene que ver con dinero. Nuevos proyectos para los que no te debes tomar tanto tiempo. Amiga o familiar que necesita de una ayuda económica te pide también apoyo espiritual o emocional. Debes creer en tu intuición. Dinero que llega u se va rápido. Sacrificio voluntario para obtener un bien superior. Viajes y sorpresas. Sales de un lugar atacado de celos.

Trabajo: Conversaciones para lograr lo que quieres. Mujer esotérica o muy sensible te ayuda. Una nueva fórmula o estrategia para lograr objetivos.

Salud: Renovar energía. Dieta-ejercicios.

Amor: Debes cuidar más de tu cuerpo y apariencia. Hacer ejercicios debería ir más allá de una obsesión por sentirse atractivo. Estarás de cliente en un sitio.

Parejas: Irás de compras con tu pareja. Muchas escaleras o espejos en lugar muy iluminado llamarán tu atención. Hecho curioso en sitio de agua. Un punto de vista único que debes armonizar con tu pareja.

Solteros: Algo con una tarjeta de crédito. El sol brilla hoy, también lo hará mañana. Adaptabilidad vs atreverse a ser diferente.

Mujer: Una situación llega a su fin y te favorece. Fotografía que llega a tus manos mostrándote una lección que debe aprenderse. Hombre del gobierno o autoridad te busca para aclarar algo, quizás eres tú la que necesita un favor. Gestiones y papeles. Abandonar lo viejo y enfocarte en lo nuevo.

Hombre: Deja las angustias, tu familia te apoyará. En la unión está la fuerza. Paseo a una casa de playa o a orillas del mar. Calma, movimiento lento pero constante, paso a paso pero con persistencia.

Consejo: Debes tomar una determinación para resolver rápido una situación .

ACUARIO

Palabra clave: Paciencia.

Números de suerte: 021

Delibera cuidadosa y sabiamente antes de asumir o tomar posiciones muy radicales ante la vida. Tratos con la ley y el orden. Superas cualquier problema legal. Viaje a sitio de montaña. Deberás hacer un examen. Hijo que se va contigo en común acuerdo. Alegrías por cambios en tu casa. Cambios de negocio. Cuidar los dientes o encías. Una visión clara acerca de un asuntos que te concierne.

Trabajo: A través de la constancia, el uso apropiado de tu talento y profesionalismo te llevarán muy lejos. No trates de hacer las cosas sin in orden legal.

Salud: Dolor en parte baja del vientre.

Amor: Sientes que estas atado o atascado en un punto muerto, restaura el orden divino. Con sensibilidad y bien juicio llegarás a buenos convenios. Lágrimas pasajeras. Tendrás que hacer una cola o fila para obtener un beneficio.

Parejas: Romance en sitios no habituales. Recoges lo que sembraste y estarás muy feliz por eso. Una tercera persona imparcial podría ayudarte. Recibirán un premio o nuevo aliento fruto de haber actuado bien.

Solteros: Viajes y movimientos estratégicos. Compra o reparación de vehículos. Nuevas relaciones. Algo práctico en tu proceder.

Mujer: Hombre joven que llega a tu vida te trae confiaza. Viajes a otra ciudad por disfrute. Apoyo económico de un hermano o amigo. Renovación de votos para parejas constituídas. Evita separaciones prolongadas. Ser juzgada injustamente.

Hombre: Compra de muebles. Cena especial. Compra de dulces en una panadería. Paz a cualquier precio. Combatividad. Huída de una situación estresante.

Consejo: Tener autoridad no significa abusar del poder.

PISCIS

Palabra clave: Estabilidad.

Números de suerte: 005

Vive intensamente, disfruta de lo que dispones y tienes, desde lo más simple hasta lo que te supone honores y reconocimiento. La autodisciplina rinde sus frutos. Te darán un abrazo y una palmadita. Podrás permanecer estable luego de una firme resolución. Niños que esperan por ti. Debes viajar y cambiar de ambiente para evitar la ansiedad. Presión de trabajo. Estrategia: seguir adelante con determinación.

Trabajo: Todo lo que estaba sucediendo de manera negativa se transforma para bien. Muchas peleas y enemistades por un poder, tú aléjate de todo eso.

Salud: Aprende a apoyarte con naturismo o medicina china.

Amor: Una ayuda económica. Avanza todo lo detenido. En general, cualquier situación se resolverá por sí misma a tu favor.

Parejas: Hombre alto, moreno, de mirada profunda, te sigue. Conversaciones que se concretan para bien. Nuevas programaciones.

Solteros: Te vas de un sitio en el que ya no hay ganancias. Utiliza tu intuición. Necesidad de permanecer centrado. Logros y dinero controlando las fuerzas disponibles.

Mujer: Sentirás que el amor se activa. Luchando por tomar el control, por mantener el equilibrio entre ideas conflictivas, sentimientos y deseos. Herencia inesperada. Una mujer de poder te ayuda.

Hombre: Adelante, logros en todo lo relacionado con negocios y superación de dificultades. Compra y venta de inmuebles que se pone lenta. Energía para alcanzar los objetivos. Llegar a lo máximo.

Consejo: Sigue el curso de las cosas, algunas metas las alcanzarás fácilmente.

Noticias al Día y ala Hora