Anzoátegui | Murió el otro niño intoxicado por ingerir frutos de píritu

El Tigre.- Tras permanecer cuatros días hospitalizado luchando por su vida, el pequeño Manuel Oca Vielma, de 4 años de edad, murió debido a una intoxicación por consumir frutos de píritu macerados en alcohol cuando estaban en su vivienda ubicada en la población de Boca del Pao en el municipio Francisco de Miranda, al sur de Anzoátegui.

El deceso ocurrió este martes 5 de enero, en horas del mediodía, en la emergencia pediátrica del hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre.

La muerte del niño se conoció este miércoles 6 de enero, y El Pitazo contactó vía telefónica a la madre, Yuriber Vielma, quien declaró que el menor de sus cuatro hijos falleció por las constantes convulsiones que sufría.

Con mucha valentía Vielma aseguró que el pequeño había mostrado señales de mejoría al segundo día de haber ingresado, cuando comenzó a mover los brazos y piernas, pero destacó que la fiebre era muy alta y eso lo hacía convulsionar.

«Mi hijo luchó hasta el final, hice lo posible porque se salvara, le conseguimos los medicamentos y lo atendieron muy bien en el hospital pero Dios quiso que así fuera y mi esposo y yo aceptamos su voluntad», acotó.

La madre precisó que se hallaba aún en el velorio pero que en horas de la tarde le darían cristiana a sepultura al niño, así como el pasado 3 de enero lo hicieron con su hijo mayor Alexander, de 9 años de edad, quien falleció el 1° de enero por la misma intoxicación.

Yuriber Vielma aprovechó su contacto con El Pitazo para aclarar que ella no le dio a sus hijos esos frutos. «Yo no quería que mis hijos se murieran, fue una cosa de un descuido pequeño y cosas de niños. Ellos no tomaron ron, se comieron las frutas de un vaso que alguien dejó por allí, como era fin de año la gente toma eso», dijo. Además acotó que los niños habían tenido fiebre y tos con anterioridad y quizás, al comer los frutos se complicaron aún más.

Vielma reprochó que digan que sus hijos tomaron de licor de una botella pero aseguró que no fue así. Indicó que ella hizo todo lo posible por llevarlos al hospital pero no había carro y lo que pudo conseguir fue el autobús.

Sin embargo, el parte médico reflejado en el libro de novedades de la policía en el hospital indica que el niño murió a causa de un edema cerebral, neumonía por bronco aspiración, convulsión secundaria e intoxicación etílica.

La madre contó que ahora le toca seguir luchando por sus dos hijas de 7 y 6 años de edad, y que con la ayuda de Dios y su esposo tratará de sobrellevar la pérdida de sus dos hijos.

Marinelid MarcanoOriente

