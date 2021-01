Conoce los mejores remedios caseros para unos labios saludables

Los labios resecos y agrietados son uno de las afecciones de la piel más común del mundo. Aunque la razón se debe a diversos factores no debes preocuparte pues solo debes identificar el problema para determinar cuál de los siguientes productos es más adecuado.

Labios resecos y agrietados

Aceite de oliva o aceite de coco para nutrir y dar brillo: Estos aceites hidratan y restauran la piel de los labios. Para usarlos solo debes colocar un poco sobre un pañuelo limpio para luego frotarlo suavemente sobre los labios.

Té verde para la piel reseca: Si creías que ya conocías todos los beneficios de esta bebida pues la respuesta es, ¡aún no!, para este tratamiento solo necesitas conservar la bolsita de té verde. Pásala por tus labios cuando aún esté tibia y listo, deja que su rico contenido en polifenoles y antioxidantes nutran tu piel.

Exfoliar con azúcar: Si has probado un sinfín de tratamientos y no obtienes mejoría, probablemente te has estado saltando el primer paso de todo tratamiento de belleza para la piel: la exfoliación. Mezcla miel y azúcar, luego frota esta pasta sobre tus labios para remover la piel muerta y enjuaga para terminar.

Aloe vera para hidratar: Considera como una de las plantas más curativas que existen sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas mejoran la salud de la piel de los labios, además sus nutrientes favorecen la producción de colágeno y elastina, sustancias fundamentales para tener unos labios saludables.

Pepino para hidratar: Esta verdura es rica en antioxidantes, además es muy fresca y gracias a su alto contenido de agua puedes aprovechar a colocar unas ruedas de pepino sobre tus labios y pasado 2 minutos podrás apreciar los resultados.

