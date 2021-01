Danna García reveló sus graves padecimientos por el covid

La actriz Danna García es de las artistas que más ha causado revuelo con respecto al COVID-19. Desde que resultó positivo en dos ocasiones.

A pesar de esto, Danna se ha mantenido positiva y continúa en su recuperación. Pero también se ha visto afectada con graves secuelas causadas por el virus.

«Se me va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice: ‘Apréndete todos los días unos versos de un poema y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, reveló García a diversos medios de comunicación, y lo reiteró hace unos días a una publicación colombiana. “Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la si­lla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”.

Danna García ha sido rechazada por sus vecinos. Instagram

Además de todo esto, Danna sufrió de vértigo por varias semanas. También hay que sumarle que no había podido estar junto a su esposo y su hijo, pues se mantuvo aislada para no contagiarlos.

Por otra parte, la actriz reveló todos estos detalles sobre su salud, para causar conciencia y que las personas se tomen un poco más en serio los efectos de la enfermedad.

«Caída de pelo, retención de líquidos y un umbral del dolor, sientes cualquier cosas tres veces más, te duele hasta un roce”, explicó. “El tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento que me falta un poco de aire. Resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema. En mi caso, inflamación a nivel celular”.

