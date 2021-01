Ecuador reanudará proceso de renovación de visas el 21 de enero

Caracas. Los extranjeros en Ecuador a los que se les venció la visa temporal (Visa Unasur) durante la pandemia por el COVID-19 podrán renovarla u optar por la visa permanente a partir del próximo 21 de enero.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, a partir del 21 de enero se reanudarán todos los plazos de regularización y las personas tendrán 30 días para regularizarse a partir de esta fecha.

Betzabeth Jaramillo, responsable de Asuntos Migratorios de la Fundación Haciendo Panas en Ecuador, llamó a los venezolanos migrantes a buscar la cita a través del sistema para, de ese modo, evitar ser multado. «Tienen 30 días para solicitar la cita desde el 21 de enero (…) En ese lapso prorrogable no se cancelan multas, es por ello que previo a eso debe poseer su cita emitida por el sistema», manifestó en su cuenta de Instagram.

Quiénes pueden aplicar

Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, puntualizó que solo aquellas personas que ya poseían su visa o que planeaban iniciar la solicitud de la misma antes de la pandemia por el COVID-19 son quienes pueden optar por este proceso.

«Va única y exclusivamente dirigido a las personas que tenían un estatus regular o eran turistas y estaban por realizar el trámite de la visa Unasur. No tiene nada que ver con los migrantes irregulares que no pudieron acceder a los trámites de la visa, sino para aquellos que ya poseían una visa temporal y ahora van a acceder a una permanente y no pudieron hacerlo debido al tema de la pandemia», explicó Regalado a El Pitazo.

El presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador explicó además que aquellos extranjeros que ingresaron a Ecuador de manera regular antes del cierre de fronteras por la pandemia tendrán la posibilidad de optar por el proceso de la visa o salir del país en los siguientes 30 días, contados desde el 21 de enero sin pagar una multa.

Aquellos que deseen aplicar al proceso deben tener la cita asignada por el sistema a través de este enlace, para que de este modo no acarree la multa. En ese lapso prorrogable no se cancelan multas, es por ello que previo a eso debe poseer su cita emitida por el sistema.

