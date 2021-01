Escribiendo en inglés, Iván Duque rechazó actos de violencia en el Capitolio de Estados Unidos – Minuto30.com

Luego de los actos de violencia presentados en el Capitolio de Estados Unidos, en el acto de conteo de los votos electorales, que le darían la victoria definitiva a Joe Biden como presidente, el mandatario de Colombia, Iván Duque, envió un mensaje en inglés reprochando los actos, y respaldando las instituciones ‘gringas’.

En su cuenta de Twitter Duque escribió en inglés y español el siguiente mensaje: “Colombia tiene plena confianza en la solidez de las instituciones de los Estados Unidos de América, así como en los valores del respeto por la democracia y el imperio de la ley compartidos por nuestros países desde el inicio de nuestra vida republicana”.

“Rechazamos los actos de violencia presentados el día de hoy durante el acto de conteo del voto del colegio electoral en el Congreso de los Estados Unidos y manifiesto mi solidaridad y respaldo a los honorables miembros del Congreso y a todas las instituciones”, añadió.

We reject the acts of violence seen today during the Electoral College vote counting in the United States Congress and I express my solidarity and support to the honorable members of Congress and to all US institutions.

