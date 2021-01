Libro: AHORA O NUNCA

Sinopsis

No sueñes. Cumple tus sueños. ¿Montar en elefante? ¿Dormir en el Transiberiano? ¿Vivir tres meses (o más) en el extranjero? ¿Aprender a hacer malabares? ¿Nadar con delfines (tiburones o tortugas)? ¿Caminar por la selva amazónica? ¿Ir en pijama al cine? ¿Buscar (y encontrar) oro? ¿Escribir, por qué no, un libro? Sí, todo eso es posible. Solo necesitas que alguien te recuerde que la única persona que puede hacer realidad tus sueños eres tú mismo. Y ese alguien es este libro. Aquí encontrarás 500 ideas para elaborar tu lista de cosas que hacer por lo menos una vez en la vida. Sobre algunas te preguntarás cómo es posible que no las hayas hecho aún y otras se convertirán en retos a largo plazo que quizá cambien tu vida para siempre. Este no es solo un divertido cuaderno con páginas para marcar y decorar, sino que es un amigo capaz de llevarte tan lejos como te atrevas a llegar. ¿A qué estás esperando? Es ahora o nunca.

Autor: DE RIJCK, ELISE

Materia: Autoayuda

Páginas: 176

