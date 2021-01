Nuevo León registra récord en hospitalizaciones por Covid-19: Jaime Rodríguez Calderón

Hoy, lamentablemente, tengo que informarles que hemos llegado a una nueva cifra récord de hospitalizaciones en Nuevo León, esta es la cifra más alta que hemos registrado en toda la pandemia desde que el virus llegó a nuestro Estado, así lo informó el mandatario Jaime Rodríguez Calderón.

El personal de salud esta cansado, y hoy en vez de ayudarlos a bajar su carga, ha sido lo contrario, los hospitales están llegando a su máxima capacidad; hay personas esperando a ser atendidas porque ya no hay camas disponibles.

De esas mil 717 personas hospitalizadas, 392 están siendo ayudadas con un respirador en estado crítico. aseguró ‘El Bronco’.

Está programado que Nuevo León reciba 4 mil 875 dosis de vacuna contra COVID-19, las cuales serán aplicadas al personal de salud. Sé que las dosis no son suficientes, pero seguiremos reforzando al personal que atiende la pandemia desde la primera línea, ya que son los que más riesgo corren.

Los exhorto a no salir de sus casas, a reforzar más que nunca los protocolos de salud; trabajemos en equipo gobierno y ciudadanos con responsabilidad. La lucha contra este virus aún no se termina, el año 2021 no se llevará el virus, deben quitarse ese pensamiento, si bajamos la guardia podemos pagarlo con muchas más vidas.

La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó nuevamente la cifra más alta de hospitalizaciones por coronavirus desde que inició la pandemia en México en febrero del año pasado.

Para ello, este martes registraron un total de mil 717 pacientes con el nuevo virus SARS-CoV-2, de los cuales 392 se encuentran intubados.

Hasta el corte del domingo, autoridades sanitarias regiomontanas tenían registradas mil 608 personas internadas por Covid-19, de las cuales 377 requerían apoyo de un ventilador; dichas cifras representaban una cifra récord de hospitalizaciones e intubados por Covid-19.

Debido a ello, las autoridades estatales exhortaron a la población a no relajar las medidas sanitarias ya que no cuentan con las vacunas suficientes para la población. Y los hospitales están “casi llenos”.

Por ello, analizan la posible contratación de más personal médico y la adquisición de equipo para garantizar la atención a los ciudadanos.