Adriana Azzi: Horóscopo del 7 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 7 de enero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Voluntad.

Número de suerte: 901

Entregas algo pendiente. Nuevas oportunidades. Un nuevo amor que se activa. Lo esperado llega. Invitación a cenar. Dejaras el trabajo por algo mejor para la familia. Estarás en una gira muy importante por lo laboral. Compras para tu oficina. Inviertes un dinero en un terreno o vivienda.

Trabajo: Éxito logros y triunfos a tu lado. La rueda de la fortuna con mucho movimiento. Logras algo que quieres en otra ciudad.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: Llamadas importantes. Reencuentros que asistes. Cuidado con los engaños. Tienes una responsabilidad y no cumples.

Parejas: Compra de ropa por momento especial. Recibes un regalo y lo compartes con tu pareja. Se cierra un ciclo.

Solteros: Una persona poderosa o influyente que confía en ti y necesita de tu sinceridad. Activa tu nobleza.

Mujer: Haces realidad un sueño este año. Te sentirás muy feliz. Logros y triunfos en lo que haces.

Hombre: Te enteras de un secreto de un familiar. La rueda de la fortuna te da una nueva oportunidad.

Consejo: Después de la noche viene un hermoso amanecer, bendice.

Tauro

Palabra clave: Fuerza

Número de suerte: 217

Caminos abiertos todo depende de ti. Estarás muy claro. Te ofrecen un negocio y lo aceptas. Te buscaran para una sociedad mujer de dinero que te ayuda en un grupo. Muchas personas que están contigo y deben tomar una decisión. Ceras el centro de atención en una reunión. Compra necesaria.

Trabajo: Éxitos en el inicio de un negocio. Logras lo que te gusta. Nuevas fuerza La prosperidad está en tus manos.

Salud: Dolor en una rodilla.

Amor: Deja la tristeza lo que no es tuyo déjalo pasar. Debes pasar tu dia con tranquilidad.

Parejas: Organización. Fertilidad. Sentirás mucho amor por la naturaleza. Las cosas buenas de la vida te llegan.

Solteros: Cambia de ánimo eso te ayudara. Reuniones que serán muy positivos. Viajes corto.

Mujer: Celebraciones y alegrías en este dia. Debes descansar para que la pases bien. Se positiva.

Hombre: Nuevos proyectos o cosas que quieres. Lleva tus documentos donde estás pensando que te funcionara.

Consejo: Acepta los cambios y veras tu evolución.

Géminis

Palabra clave: Estímulo.

Número de suerte: 124

Tus seres queridos quieren contar contigo para este dia. No des excusa para no asistir. Cada quien debe asumir sus problemas. Equilibrio en un presupuesto. No crees en una persona cercana que te dice que te quiere. Descubres algo en una gaveta que se había perdido. Brindis alegrías.

Trabajo: Tiempo agitado para el empleo. Victoria en negociación. pero debes estar pendiente.

Salud: Cambios de hábito de comida.

Amor: Indecisiones. No hagas las cosas sin pensar. Llega alguien inesperado a tu casa y te emocionas.

Parejas: Hoy es un dia especial atiende tu pareja. Sé más humilde para comprender posición de ser querido.

Solteros: Buenas noticias. Sentirás la necesidad de aprobación para emprender un proyecto.

Mujer: Superarás una decepción producto de mentiras. Celebración de cumpleaño. Dia de sorpresas.

Hombre: Di lo que sientes en este dia. Amiga que te busca. Alguien conocido te busca.

Consejo: Cree en ti, si puedes y logras lo que quieres.

Cancer

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 777

Vences obstáculos. Mujer que te ayuda. Baja la presión con personas en tu entorno. Algo con un teléfono. Llamadas anónimas. Recibes unos libros importantes que te ayudará en lo que quieres hacer. Desarrollas algo que te hace salir adelante. Cuidado con personas que te quieren perjudicar.

Trabajo: Mujer en tu trabajo que te utiliza. Dia en tu oficina o trabajo de buenas vibra.

Salud: Pendiente con la tos que tienes.

Amor: No esperes tanto para dar una respuesta. Logros y triunfos con la persona amada.

Parejas: Compartirás con nuevos grupos, maneja con cuidado tu humor. Buscas otro empleo.

Solteros: Alguien de tu entorno está muy triste. Un consejo marcará la diferencia este dia. Paseos a sitio montaña.

Mujer: Reunión familiar. Compra de regalo. Tendrás que asumir el compromiso de otro.

Hombre: Escucha tu intuición. Dia de celebraciones. Inicias un negocio con buenas ideas. Amigo (a) que te ayuda.

Consejo: Nunca es tarde para cambiar tus defectos en virtudes.

Leo

Palabra clave: Prosperidad.

Número de suerte: 001

El amor llega a tu vida cuando tú lo decides. Preocupaciones. Un ángel te acompaña en tu casa. Abre los ojos. Prosperidad económica que no falta en tu casa. Bendice tu dia a dia. Recordarás algo del pasado. Visitaras a una persona muy querida. Controla tus malos pensamientos. Dia agitado.

Trabajo: Querrás un descanso para repotencia tus energías. Evita enfrentamiento por chisme en el entorno laboral.

Salud: Cambio de hábitos alimenticios.

Amor: Lágrimas pasajeras. Te recuperas de un rompimiento. Quieres olvidar el pasado. Celos que debes controlar.

Parejas: Consejos que te ayudará en la relación. Evita discusiones en este dia. Algo que logras.

Solteros: Contacto con personas influyentes que son positivo. Cambios en este dia. Paseos.

Mujer: No culpes a otros de tus errores. Perdonar es importante controla tu mal carácter.

Hombre: Hecho curioso l con un rosario. Celebraciones por logros en lo económico. Inicias un nuevo ciclo.

Consejo: Convierte lo negativo en positivo.

Virgo

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 388

Disfrutas momentos especiales. No salgas de noche. Te enteras de un embarazo. Molestia por familiar. Algo que llega al final de la vida. Cuidas tu hogar. Serás prospero sentirás que tienes prosperidad. Logros en lo laboral. Amigo que te busca. Lágrimas y tristeza por alguien querido. Mudanza.

Trabajo: Te dan una nueva oportunidad en tu sitio de trabajo. Triunfos y logros. Dia de sorpresas.

Salud: Malestar en los oídos y la nariz.

Amor: Sentirás que por fin llega la felicidad. Compromisos inesperados. Paseos a sitio romántico.

Parejas: Perderás contacto con ex suegro (a). Te ofrecen un vehículo o algo con transporte.

Solteros: No te distraigas de tus obligaciones. Cuidado con comentarios de vecinos.

Mujer: Pensarás mucho en niños en tu entorno. Compra de regalos. Viaje de ida y vuelta.

Hombre: Te molestaras porque te dejaron solo realizando actividades domésticas. Derrochas amor con la familia.

Consejo: No te rindas la victoria es tuya.

Libra

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 901

Quieres terminas con una persona conflictiva. No hagas las cosas tan rápido. Ten paciencia. Viajes ida y vuelta disfrute en familia. La vida continúa. Firmas y negocios. Molestias. Recibes una alegría. Alguien que te da su apoyo incondicional. Dia de disfrute y alegrías. Viajes corto.

Trabajo: Organización para el inicio laboral. Las cosas buenas de la vida te llegan.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Controla la tristeza deja de llorar. La vida continúa. Un nuevo amor llega. Alegrías.

Parejas: Actitud agresiva por insatisfacciones generará rupturas y separaciones pasajeras.

Solteros: Se te olvidará algo importante en un carro. Indecisiones que no te convienen para tu proyecto.

Mujer: El talento comercial cobra vida en estos días. No dejes pasar las oportunidades.

Hombre: Te sentirás libre espiritualmente. Aclaras algo con una persona conocida. Vences enemigo.

Consejo: La felicidad no es gratis debes ganártela.

Escorpio

Palabra clave: Amanecer.

Número de suerte: 330

Lo esperado llega a tu vida. Te regalan un libro. Organizas un viaje. Celebraciones. Una persona que te ayuda. Logras el éxito que deseas. Te invitaran a una celebración importante. Bendiciones cuando inicias una fiesta. Salida con compañeros o familiares. El bienestar llega para ti.

Trabajo: Te dan una nueva oportunidad en tu sitio de trabajo. Triunfos y logros. Pagos pendientes.

Salud: Malestar en los oídos.

Amor: Invitación sorpresiva. Cuidado con terceros en tu relación. Invitación sorpresa. Disfrute.

Parejas: Le quitarás la careta a un amigo (a) que ha demostrado interés afectivo por tu pareja.

Solteros: Acepta a esa persona que hace tiempo está detrás de ti. Cambio de empleo. Nuevos inicios.

Mujer: Tiempo de soñar y emprender la búsqueda de esa estabilidad que estás deseando.

Hombre: Negocio en común con una persona de poder. Celebraciones en familia. Mujer pendiente de ti.

Consejo: Los fracasos son camino al éxito, no te detengas.

Sagitario

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 129

Preocupación que no te deja dormir. Cancelas una deuda. Contrato que llega a tus manos y firmas. Debes ver con quién haces comentarios de otros. Salidas nocturnas de cuidado. Fiesta de imprevista. Compras con mucha prosperidad. Debes hacer las cosas bien. No discutas en la calle.

Trabajo: la vida te da un nuevo empleo donde la vida cambia para ti.

Salud: Debes ir al médico no lo olvides.

Amor: Regalos inesperado. No permitas que las personas se acerquen a ti por interés. Utiliza tu intuición.

Parejas: Serás muy protector con tu pareja. Escuchas música con tu pareja. Veras como todo pasa.

Solteros: Disfruta la vida es una. Un sueño despertará tu intuición. Haces demasiadas cosas a la vez.

Mujer: Seguridad ante momentos de crisis. Cuidado con el trabajo que realizas. Viajes corto.

Hombre: Te librarás de situación incómoda. Viaje de ida y vuelta con tu familia. Alegrías. Celebraciones.

Consejo: Convierte la sonrisa en hábito, se feliz.

Capricornio

Palabra clave: Metas.

Número de suerte: 733

Mujer próspera que te busca por negocio. Alguien que te vigila. Se te abren las puertas en lo económico. Alguien te espía. Llega a tu lado mucha competencia debes mejorar lo que haces. Invitación a lugar campestre. Piensa bien la oportunidad que te ofrecen. Paseos a sitio de playa.

Trabajo: Darás una respuesta fuerte a un compañero. Enfrentas a personas de mal carácter.

Salud: Haz una buena alimentación.

Amor: Tristeza por alguien que se va de tu lado y muchas lágrimas pero debes superar esto.

Parejas: La paz y la unión en tu familia se afianzan más. Mujer esotérica que te presta ayuda.

Solteros: Debes aclarar tus dudas. Tendrás mañanas distintas en estos días. Buen inicio de año.

Mujer: Negocio productivo que inicias en este nuevo año. Armonía en tu entorno. Nuevas propuestas.

Hombre: Te alejas de amistades que te ocasionaron trastornos en tu vida. Nuevos mensajes.

Consejo: Es imposible algo, hasta que lo logres adelante.

Acuario

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 239

Algo con documentos que debes atender este inicio de año. Disfrute con familiares o amigos muy cercanos en sitio de agua. Mujer amiga esotérica que te da una información. Buenas energías. Caminos abiertos. Nacimientos. Se activa la economía. Padre que espera algo.

Trabajo: Logros y triunfos y aunque no lo creas alguien recibes ayuda espiritual para lograr algo.

Salud: Hacer ejercicios para salir del estrés.

Amor: Hoy será un dia especial. Cuídate un poco más. Te ha costado salir de una tristeza pero todo lo superas.

Parejas: No exijas tanto en la relación. Te dirán una verdad. Todo lo detenido se activa.

Solteros: éxitos y logros. Prepárate para los cambios o inicio de este año. Tu vida cambia total.

Mujer: Cambios y mudanza. Vences enemigos. Debes analizar algo que llega a tus manos. Invitación a paseo.

Hombre: Dia de música y baile. Te llamarán para que hagas un trabajo importante. Se positivo en lo que quieres.

Consejo: Ten ánimo y fe son cualidades de los triunfadores.

Piscis

Palabra clave: Disfrutar.

Número de suerte: 016

Deja la tristeza supera las cosas. Recoges lo que sembraste. Recibes un regalo. Te abrazan en la calle. Recibes un dinero por pago de un trabajo realizado. Un gran proyecto que se hace realidad. Madre que te busca con buenas noticias. Estás enamorado(a) de alguien conocido. Abrazos.

Trabajo: No pierdas el control en lo que haces. Viajes al extranjero por negocio y disfrute.

Salud: Malestar estómago.

Amor: defenderás tus sentimientos a cualquier precio. Pondrás punto final a comentarios en tu familia.

Parejas: Inicio de un buen año en lo económico. Alegrías con tu pareja por logros. Hijo que te espera.

Solteros: Te vas de viaje por paseos. Algo con diseño que debes hacer. Alegrías en tu casa. Paseos.

Mujer: Tú no puedes hacer todo permite que te ayuden. Debes pensar en iniciar estudios. Disfrute.

Hombre: Ten más cuidado en tus asuntos personales. Alegrías en sitio de mucho frío. Será un largo dia. Cansancio.

Consejo: Es importante que estés positivo (a) siempre.

