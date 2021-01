Antofagasta: Paulina Núñez habla de su viaje al extranjero

Durante la jornada se dio a conocer el viaje al extranjero que realizará la diputada Paulina Núñez, generando diversas reacciones entre la comunidad, ante lo cual la abogada informó que éste se debería a motivos de estudios y no de vacaciones, contando con el permiso constitucional correspondiente.

Núñez, señaló a través de un video compartido por sus redes sociales, que viajará fuera del país por un periodo mayor a 30 días, recalcando “El motivo es terminar un un ciclo de estudios en el que me encuentro, en ningún motivo me voy de vacaciones ni me voy de paseo, si no voy durante estos días pierdo lo avanzado, es mi deber frente a ustedes informarles de este permiso constitucional”.

Asimismo, en la instancia señaló que el permiso, el cual es obligatorio, fue solicitado en la sala de la cámara de diputados, siendo aprobado por la totalidad de sus colegas. Culminando con la afirmación de que aún se desempeñará en su trabajo legislativo y territorial.