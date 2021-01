Caracas I Familiares de pacientes renales protestan en la avenida Nueva Granada

Caracas.- Familiares de pacientes renales protestan este jueves 7 de enero frente la Unidad de Diálisis Juan Pablo II, ubicada en la avenida Nueva Granada de Caracas, por falta de diálisis.

Alejandra Marín, familiar de uno de los pacientes, explicó a El Pitazo que la planta de ósmosis colapsó en octubre, luego de presentar fallas por un año, y que alrededor de 140 pacientes, entre niños y adultos mayores, están afectados por la situación.

«Están enfermos, muchos están hospitalizados y cerca de 35 pacientes han muerto. Están descompensados, porque las toxinas están llegando a su cerebro y al corazón; eso pone en riesgo su vida».

LEE AMBIÉN Enfermeros solicitan material de bioseguridad para Unidad de Diálisis Juan Pablo II

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encuentran en la unidad conversando con los afectados y el personal para aclarar la situación.

«Queremos coordinar un enlace para darle soluciones a las personas», dijo uno de los policías presentes al coordinador de enfermería del centro de diálisis.

De acuerdo con la fuente, el personal y la directiva de la empresa Dialysis Care no responde. Culpan al Ivss, pero asegura que ellos son únicamente los encargados de los insumos y las máquinas.

«Los enfermeros están de manos atadas, porque no saben qué hacer. No tienen tampoco personal médico. Nuestros familiares no aguantan ni un día más sin diálisis«, manifestó Marín.

Redacción El PitazoVista_2

