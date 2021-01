El triste adiós que dedicó Belinda a su pequeño amigo

La cantante y actriz mexicana Belinda dio una bella despedida a su perro Gizmo, quien falleció luego de darle 13 años de compañía. Así lo informó la artista a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la jueza de La Voz publicó:“La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho! Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste! Por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar conmigo incondicionalmente a mi lado! Te amo, mi bebé.”

Belinda no ha dado mayores detalles hasta el momento sobre las causas de la muerte de Gizmo. Solo publicó varias fotos del chihuahua y escribió en la descripción: «Mi angelito bebé por siempre. Me diste todo el amor del mundo».

La historia de Belinda y Gizmo

Belinda compró a Gizmo en Hong Kong por 5.000 dólares, gracias a la recomendación de una amiga cercana. Por su pequeño tamaño, la cantante podía llevarlo con ella a todos lados. Conciertos, eventos, hasta programas de televisión.

Gizmo vivió una buena vida, ya que Belinda siempre le demostró cariño y también lo llenó de accesorio de lujo. Hace 5 años se mostró muy preocupada por la salud de su perro, ya que había sufrido de un ataque del que luego se recuperó.

“Gizmo, te tienes que poner bien porque todo el mundo te quiere ver bien. Tienes a mucha gente que te quiere y todos los belifans te quieren ver bien, por favor”. Publicó la actriz en ese momento.

800Noticias