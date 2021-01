Gremios educativos afirman que las escuelas en Margarita están en franco deterioro

Según inspecciones que han realizado directivos del magisterio en la entidad insular, las infraestructuras de los planteles educativos se han deteriorado más de lo normal durante la pandemia. Afirman que muchas han sido saqueadas por la delincuencia.

El presidente del Colegio de Profesores de Nueva Esparta, Alcides Salazar, indicó este jueves, 7 de enero, en un contacto directo para El Pitazo, que tampoco son viables los factores que conspiran ante la posibilidad de las clases on line: las fallas de los servicios en la isla de Margarita no garantizan la conexión para poder impartir clases por ese método.

También acotó que el Ejecutivo nacional está más atento de ejecutar su proyecto político, que de la situación país, de la cual no escapa el sistema educativo.

Señaló que el salario de los docentes que no alcanza los 4 dólares mensuales, con lo cual no pueden cubrir sus necesidades mínimas ni costear los gastos necesarios .

Por su parte, Auroni Valerio , docente de preescolar desde hace 26 años, manifestó que las clases on line no están siendo impartidas de la mejor manera, pues los padres y representantes no están capacitados pedagógicamente para que los estudiantes cumplan con las tareas.

De igual manera, Luzmila Salazar, con experiencia de 29 años, indicó que los salarios tan bajos de los docentes hoy día no estimulan al personal para que asuma sus deberes, solo el amor a su profesión es la base fundamental para cumplir con sus funciones.

Por otra parte, varios representantes manifestaron que existe una variedad de herramientas tecnológicas que puede utilizarse para dar las clases desde casa, sin embargo, se quejan porque los docentes no se adaptan a la tecnología, así como también rechazaron las condiciones de los recintos educativos deteriorados.

