La indiferencia mata: Perrita es encontrada en grave estado de abandono y desnutrición en Antofagasta

Un triste suceso se dio a conocer la noche del miércoles en un campamento del sector centro alto de Antofagasta, donde se encontró a una perrita en lamentables condiciones de abandono y víctima de la indiferencia e irresponsabilidad humana. Siendo trasladada de urgencia a Gemavet, para ser atendida por el veterinario Víctor Guerrero Torres, con no muy buen pronóstico.

¿QUIÉN SE HACE CARGO?

En conversación con Pamela Salinas de la agrupación Pro Animal GAAT para el Diario de Antofagasta, nos comenta el colapso que enfrentan con la cantidad de casos, y la falta de investigación y fiscalización de las autoridades ante el maltrato habitual que se vive contra los animales en la región, señalando “No puede ser que las agrupaciones o independientes estén sosteniendo la gran cantidad de animales abandonados en la región, sin un sueldo, sin ser obligación y a quienes les pagan por esto, a quienes trabajan por esto, no se ven en terreno”.

Agregando “Como agrupación nos gustaría dejar de hacerles el trabajo al gobierno general, estamos acudiendo a llamados de urgencia en las madrugadas, esterilizando perros y gatos, rescatando y dando en adopción, además de la educación que brindamos en algunos colegios, que a pesar de la pandemia igual logramos sacar adelante”.

Estando de esta forma, las agrupaciones animalistas e independientes, solos. Dicho esto, ¿Debería la Municipalidad hacerse cargo y apoyar con recursos y espacio a las agrupaciones?

INDIFERENCIA HUMANA

El caso de esta pequeña perrita, sólo llega a confirmar que el ser humano no es capaz de mirar más allá por estos seres sintientes, ya que, si una persona independiente no hubiera ido por ella y Pro Animal GAAT no se hubiera hecho cargo de la situación, esta hubiera muerto en la calle en completa soledad luego de que la fueran a abandonar al lugar.

Asimismo, se dio a conocer que su estado de salud no es muy bueno, al encontrarse sumamente desnutrida y sospechando que pueda tener distemper. En tanto, se encuentra hospitalizada y en observación mientras esperan los resultados de diversos exámenes para poder sacarla adelante, junto al apoyo del veterinario Víctor Guerrero y de la comunidad que ha estado dispuesta a ayudar.

“Nos gustaría que la comunidad pudiera entender acerca de la importancia de la esterilización, de operar a sus propias mascotas para que nos ayuden a controlar la población felina y canina. Que las autoridades fiscalicen, hagan su trabajo, que cuando nosotros trabajamos en hacer las denuncias, buscar pruebas, evidencias, testigos, abogados, etc. Ellos no lo desestimen y dejen libres a los culpables. Porque estamos remando solos contra el mundo y así es difícil avanzar y ver cambios”, expresó la agrupación.

LA NECESIDAD DE UNA VETERINARIA DE URGENCIAS

Otra grave situación que enfrenta Antofagasta es la falta de una veterinaria de urgencias que pueda funcionar en horarios nocturnos y de madrugada, que es, en gran parte, el momento en que suceden los peores casos y no hay ninguna.

Ante esto, Pamela destaca el compromiso del veterinario Víctor Guerrero de Gemavet, quien ha sido el único médico de buen corazón que atiende urgencias que salen de su horario de trabajo e inclusive los recibe de madrugada.

Siendo imprescindible contar con este tipo servicio por el bien de los animales abandonados de la región, es “Urgente, aunque sea municipal, si es que los particulares no quieren”, sentenció.

DONACIONES

Si deseas ser parte de esta causa y cooperar con Pro Animal GAAT, puedes comunicarte directamente con la agrupación o realizar una donación a la siguiente cuenta: