Mike Pence a los tomistas del Congreso: Ustedes no ganaron, la violencia nunca gana

El Senado de Estados Unidos rechazó la objeción planteada contra los votos electorales de Arizona. La votación fue abrumadora: 93-6 a favor de no objetar esos resultados desfavorables a Donald Trump.

Por ello, la sesión conjunta se detiene y la Cámara y el Senado suspenden la sesión para considerarla por separado.

Después de esta votación, el Congreso volverá ahora a una sesión conjunta y continuará contando los votos del Colegio Electoral.

El Congreso de Estados Unidos reinició la sesión alrededor de las 8:00 de la noche (hora de Washington), sobre el conteo de votos electorales como resultado de la elección de 2020, tras las protestas que se realizaron en el Capitolio, dos horas después del toque de queda declarado por las autoridades de Washington.

Los senadores fueron escoltados por agentes del FBI y del Capitolio para iniciar de nuevo con el conteo de votos.

“Para aquellos que causaron estragos en nuestro Capitolio hoy, ustedes no ganaron. La violencia nunca gana. La libertad gana. Y esta sigue siendo la Casa del Pueblo”, expuso el vicepresidente de EE. UU. Mike Pence, al reanudar la sesión.

Tras las palabras de Pence, los senadores lamentaron la situación sucedida en el Capitolio, condenaron la violencia y expresaron que su deber es retomar el conteo de votos, pues “no serán intimidados por nadie”.

Mitch McConnell, líder republicano, indicó que el Senado de los Estados Unidos no se dejará intimidar. “No nos mantendremos fuera de esta Cámara por matones, turbas o amenazas”, expresó.

Charles Schumer, senador demócrata, expresó: “Este presidente tiene gran parte de la culpa. Esta mafia fue obra en buena parte del presidente Trump. Incitada por sus palabras, sus mentiras. Los eventos de hoy ciertamente no habrían sucedido sin él”.

Nancy Pelosi: “Daría mi vida por mi país si es necesario. Rechazo cualquier acto de protesta que me impida realizar mis funciones. A pesar de estos hechos, demostraremos que este asalto es una muestra de debilidad de las personas que se rigen por violencia, pero yo llevo nuestra bandera en mi pecho de los Estados Unidos que dice ‘un país, un destino’, eso también estaba bordado en la chaqueta de Abraham Lincoln, ese es el mensaje”.

Los senadores republicanos Kelly Loefller (Georgia), Steve Daine (Montana) y Mike Braun (Indiana) se retractaron y no objetarán la victoria de Joe Biden tras las protestas en el Capitolio.

Mitt Romney: “El presidente electo Biden ganó, Trump perdió, yo he pasado por esa experiencia, no es divertido, pero les pido que piensen en el voto de hoy como el más importante, revela algo sobre nosotros, exhorto para avanzar en el conteo, que no haya más objeciones y legitimar la elección”.

Alrededor de las 21:15 horas, las objeciones presentadas por senadores de Arizona fueron rechazadas con 93 votos contra 6, por lo que se espera que se reanude la sesión con junta con la Cámara de Representantes para el conteo de votos, que daría el triunfo a Biden.

Con información de CNN y El Político.Mx