Mike Tyson vs. La Montaña de Game of Thrones

En 1992 Electronic Arts lanzó Desert Strike un videojuego para Sega Génesis en el que los jugadores debían manejar un helicóptero estadounidense por Medio Oriente hasta acabar con las tropas del General Kilbaba. Casi 30 años después el público tendrá la oportunidad de ver una película basada en esa idea que será protagonizada nada menos por Mike Tyson y Hafþór Júlíus Björnsson, recordado por su participación en la popular serie de HBO Game Of Thrones.

El ex boxeador interpreta a un ex militar que debe proteger a un grupo de refugiados egipcios en ciudades devastadas por la guerra, pero deberá antes medirse ante el islandés, quien encarna a un mercenario que aprovecha la situación de crisis para buscar oro y dinero que lo hagan rico. En las imágenes del trailer que se hizo viral por estas horas se ve parte de lo que será la batalla a puño limpio ente ambos, aunque el film cuenta con más escenas de combates con armas de fuego y pocas de golpes.Esta no será la primera experiencia de Iron Mike en el cine. El ex púgil de 54 años tuvo una recordada aparición en la saga de The Hangover, cuando hizo de él mismo y en la primera de las tres cintas noqueó al personaje de Zach Galifianakis.

Por su parte, Bjornsson logró fama mundial al interpretar a La Montaña, uno de los personajes más temidos de la serie Game Of Thrones, una de los más populares y mejor calificadas de todos los tiempos. Su enorme físico no sólo le da satisfacciones en el mundo del espectáculo, porque el actor ostenta en sus palmarés tres consagraciones como el hombre más fuerte de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018) y un título a nivel mundial.

En 2019, durante su participación en el torneo Arnold Strongman Classic, el islandés levantó 474 kilos en la disciplina de peso muerto y aunque se quedó con el titulo, también la pasó mal en una de las pruebas. Cuando empujaba una rueda, se desvaneció y tuvo que ser atendido por los médicos. Afortunadamente para él, se recuperó y culminó segundo en ese desafió.

La película llegará a los cines de los Estados Unidos este año y será una nueva oportunidad para que los fans vuelvan a ver luchar a Tyson, quien en noviembre de 2020 se subió a un cuadrilátero para medirse ante Roy Jones Jr. Si bien el duelo acabó en empate, la actuación del ex campeón de los pesados dejó entusiasmado a sus seguidores y conforme a él mismo, por lo que anticipó que en 2021 habrá una nueva pelea.

Su confesión se dio durante una entrevista a través de Instagram Live con el entrenador francés Patrick Mouratoglou, el coach de Serena Williams, quien le preguntó si volvería a ponerse los guantes. “Sí, absolutamente. Y lo haré mejor esta vez”, respondió.

Tyson se retiró del boxeo profesional en 2006 pero disfrutó mucho de su regreso al ring y, según sus palabras, estuvo tan cómodo que planea repetir la experiencia: “Fue interesante. Me sentí realmente bien, me sentí confiado. Sentí que podía hacerlo de nuevo.” Muchos fanáticos se alegraron de verlo otras vez en acción y su evento tuvo asombrosa cantidad de 1,6 millones de compras de Pay Per View (PPV).

