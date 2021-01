El estado de Nueva York enviará 1.000 efectivos de la Guardia Nacional a Washington para apoyar la transición pacífica de la presidencia estadounidense, informó este miércoles el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

«Por petición de la Guardia Nacional de EE.UU., voy a desplegar 1.000 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York a Washington durante hasta dos semanas para ayudar y facilitar en la transición pacífica del poder presidencial», dijo en un comunicado Cuomo, que subrayó que esta decisión no afectará a los esfuerzos de la lucha contra el coronavirus en la región.

«Durante 244 años, la piedra angular de nuestra democracia ha sido la transición pacífica del poder, y Nueva York está lista para ayudar a asegurar que se cumple la voluntad del pueblo estadounidense», agregó el gobernador.

