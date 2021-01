Así terminó la joven ladrona que atracó un bodegón en Puerto Ordaz (Imágenes)

El portal El Siglo informa que una ciudadana mostrando buenos atributos físicos, encabezó un asalto a un bodegón en Puerto Ordaz del estado Bolívar y posteriormente terminó en el suelo con un posible ataque de pánico y llorando.

Videos que se hicieron virales en las redes sociales, la muestran en dos etapas: cuando participó en el robo millonario y luego de sufrir un presunto ataque de varios sujetos.

Valiéndose de sus atributos físicos y acompañada de dos hombres, sometió a los clientes y encargados del local, mientras robaban varios de los productos.

El establecimiento está ubicado en la urbanización El Caimito.

Un segundo audiovisual muestra a la joven luego de haber sufrido un robo por parte de unos sujetos que la agredieron a ella y a su supuesto esposo.

“Pero cálmate, vale. Si no hiciste nada, cálmate“, le dijo una ciudadana que, junto con otras personas trataron de atenderla.

“Yo ando con mi esposo”, respondió cuando ciudadanos le preguntaron su sitio de residencia. “Unos tipos nos robaron, me dejaron en el suelo, me agarraron por el cabello y me arrastraron”, agregó.

Mientras experimentaba un aparente estado de trance, la mujer, quien vestía una camisa blanca y un jeans ajustado, se tambaleaba de un lado a otro, se agarraba el cabello y recogía del piso y guardaba en su bolso algunos productos que había hurtado del bodegón. También pidió que llamaran a la policía.

Milagros Guadalupe Perera, de 20 años de edad, como presuntamente se llama la mujer, estuvo en resguardo de las personas. Al sitio llegó una comisión de la Policía del estado Bolívar.

LAS IMÁGENES:

#Guayana Por el robo ocurrido en #4Ene en un bodegón cercano a Loma Linda en Puerto Ordaz; fue privada de libertad Milagro Guadalupe Perera Rampersaud,de 20 años. La mujer fue presentada por los delitos de: lesiones leves,coautor en el delito de robo agravado y agavillamiento. pic.twitter.com/m9xugHkweq — Pableysa Ostos (@PableOstos) January 7, 2021