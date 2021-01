Inger Devera dedica un extenso mensaje a un ex

La reconocida bailarina de origen venezolano y ex esposa de Nacho, Inger Devera utilizó su redes sociales para dedicarle unas palabras al cantante Diego Espinel quién fue uno de sus antiguos novios.

A través de su cuenta de IG, Inger publicó varias historias para apoyar y además promocionar el nuevo éxito de Diego titulado «USB«. No obstante, la ex esposa de Nacho se tomó el tiempo para lanzarle flores y expresar todo el cariño que siente por quién según ella fue «su primer amor».

Asimismo, la criolla contó un divertido anécdota que le sucedió con Diego cuando trataba de conquistarlo y llamar su atención.

«Cuando estábamos en el colegio me sentaba disimuladamente a esperar a que @bliegomusic pasará frente a mi y hacia cualquier estupidez a ver si me veía… Me vió como dos años después y fuimos novios por casi siete años ¡najadaa!», escribió Inger.

«Valió la pena tener paciencia fueron siete años muy bonitos y divertidos. Su familia se convirtió en mi familia. Los adoro y recuerdo siempre«, agregó.

Inger también mostró una fotografía vieja de cuando ella y Diego eran novios siendo apenas unos muchachos muy jóvenes.

De igual manera, la bailarina añadió en otra historia estar plenamente «orgullosa» de quien fue su «primer amor y primer despecho».

Recordemos que, Inger se casó con el cantante Nacho en el año 2014, sin embargo el año pasado decidieron formalizar su divorcio tras tener un año separados. Actualmente el criollo vive en la Isla de Margarita junto a su actual pareja Melany Mille e hija Mya Mendoza.