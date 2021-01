La Provincia formará parte del testeo de una vacuna china

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que unos 2 mil voluntarios participarán del ensayo de la vacuna china CanSino Biologics Inc.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires participará del ensayo de la vacuna CanSino Biologics Inc, que produce el Beijing Institute of Biotechnology de China, con más de 2 mil voluntarios, informó el Ministerio de Salud bonaerense.

El estudio pretende evaluar la eficacia y seguridad de este producto, que actualmente se encuentra en la fase 3 de su prueba, y lo hará en 4 centros hospitalarios que probarán la vacuna en más de 2.000 voluntarios, consignó Télam. La investigación se llevará a cabo en distintos centros públicos y privados de todo el país, y la provincia ya cuenta con 3 centros propios aprobados para participar: los hospitales San Juan de Dios y Rossi de La Plata, y Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que ya obtuvieron la aprobación del ANMAT y del Comité de Ética Central del Ministerio de Salud Bonaerense. Según detalló el comunicado, se aguarda la incorporación del Hospital Cetrángolo a esta nómina.

El ensayo de fase 3 de la vacuna CanSino es un estudio aleatorizado, es decir que los y las voluntarias reciben el placebo o la vacuna al azar, además de ser de tipo «doble ciego»: ni las personas voluntarias ni el equipo investigador saben qué sustancia fue aplicada en cada caso. Luego de recibir la aplicación, las y los voluntarios recibirán un seguimiento de duración de un año, y realizado por profesionales de los hospitales provinciales, que también son investigadores e investigadoras. Verónica González, la directora de Investigación y Cooperación Técnica de la cartera sanitaria bonaerense, explicó que «además de proveer la infraestructura hospitalaria, hay que destacar que gran parte de las y los investigadores de cada centro son profesionales que ya trabajan en los hospitales provinciales, no los fuimos a buscar. Esto es una apuesta clara del ministerio al fortalecimiento de la investigación en salud». A nivel mundial, este ensayo requerirá de 40 mil personas voluntarias, y en Argentina la Provincia de Buenos Aires aportará más de 2 mil (entre 500 y 700 por centro hospitalario), quienes además tendrán acceso a movilidad para los traslados necesarios, y no incurrirán en ningún tipo gasto. Quienes estén interesados en participar del ensayo, que comienza a finales de Enero, pueden postularse a través del formulario que el Ministerio de Salud pone a disposición: https://forms.gle/oreswENU1XRuheRJ9. No podrán inscribirse menores de 18 años ni mujeres embarazadas o en período de lactancia.

