La relación entre la crema de ojos y la vitamina C

Nos queda claro que la Vitamina C es una completa maravilla para el cuerpo, gracias a que fortalece el sistema inmunológico. ¿Pero sabes algo? la vitamina C en la piel también funciona como una superheroína esta vitamina porque aporta muchísimos beneficios; tales como firmeza, luminosidad, difumina las arrugas y elimina las manchas. Es un gran antioxidante y puedes aplicar vitamina c en la piel como serum o con tus cremas, pero checa en los ingredientes que la contenga. Recuerda: vitamina C en cremas. Que la crema de tus ojos contenga el ingrediente.

Aplicar vitamina C alrededor de los ojos a través las cremas de ojos o sérum es súper recomendable porque aporta un poder antiedad. Los años se ven reflejados alrededor de nuestros ojos, y por eso es indispensable cuidar la dermis antes de que comiencen a aparecer líneas de expresión en el rostro y en especial, alrededor de los ojos. ¿Cuál es la relación entre nuestra crema para los ojos y la vitamina C? Te lo decimos. ¡Acaba con las bolsas y ojeras en el área!

PIEL & VITAMINA C

¿Por qué tu crema de ojos debería de tener Vitamina C? La vitamina c es el antioxidante responsable de mantener la piel joven y fresca, así que considera en tener una crema de ojos con este ingrediente. Te vamos a revelar cuáles son los secretos para deshacernos de los ojos hinchados y ojeras, así como muchos truquitos más: cómo aplicar el contorno de ojos correctamente, entre otros. ¡Acompáñame!

La piel más fina y delicada del rostro, es la que se encuentra alrededor de los ojos. Su cuidado requiere de más tiempo y delicadeza con el tacto. Un ingrediente base que deben contener nuestros productos de belleza, es la vitamina C.

Especialmente, en cremas y geles especializados para el área que se encuentra alrededor de los ojos: la piel más fina que debemos tratar con mucho cuidado. En este sentido, queremos mostrarte cuál es la relación que existe entre la crema de ojos y la vitamina C, su función y lo importante que es para nuestro organismo interno y externo.

¿Cómo podemos saber que la piel ya está envejeciendo? Puedes tener 27 o 40 y tu piel puede lucir igual, todo depende la manera en que la tratas. Sabemos que las bolsas y ojeras son las más pronunciadas, el área del rostro que muchas veces, termina delatando nuestra edad. ¡Pero calma! Que afortunadamente, hay muchísimos productos en el mercado que contienen vitamina C y que pueden ayudarnos a lucir frescas y jóvenes el tiempo que queramos. Elige el de tu preferencia.

¿Pero por qué tu crema de ojos debería de tener Vitamina C? Bueno, ahora que sabemos que conforme pasan los años las ojeras y las bolsas se vuelven más pronunciadas y te empiezan a salir líneas de expresión finas justo en el párpado inferior y se comienzan a formar las patas de gallo, ¡horror! te cuento un secreto. Lo que hará en tus ojos la VITAMINA C es devolver la firmeza a toda esa área, dará luminosidad y unifica el tono de la piel.

La vitamina C lo que hará en tus ojos devolver firmeza a toda esa área. Busca un producto creado para hidratar el área alrededor de los ojos, dejando la piel lista para que los correctores y concealers no se partan. ¡Adiós al oso panda! Además de contener vitamina C, busca que tu producto tenga un concentrado de vitamina B3 y vitamina A.

Una piel tersa y luminosa alrededor de los ojos es símbolo de fertilidad y juventud. Hará lucir tu rostro como la frescura de la brisa. ¡Poder antiedad! Dulce y linda siempre.

Soy Carmín