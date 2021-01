Mariangel Ruiz cumplió 41 años con nuevo look

Mariangel Ruiz cumplió 41 años con nuevo look

Este jueves 07 de enero, la reconocida animadora de origen venezolano Mariangel Ruíz se encuentra cumpliendo 41 años de edad. Por lo que, la también modelo no ha dejado pasar la oportunidad para festejarlo.

La hermosa exmissvenezuela publicó su más reciente sesión de fotos de la mano de su fotógrafo Guillermo Felizola. No obstante, lo que más llamó la atención de las imágenes fue el look de la ex reina de belleza ya que luce como si se hubiera rapado el cabello.

Sin embargo, esto no es cierto ya que la animadora todavía conserva su larga cabellera solo que el peinado que uso para las fotos la hacía lucir como si tuviera el cabello corto.

En las fotografías aparece Mariangel luciendo una camisa holgada en color blanco combinada con un pantalón negro en tela de semicuero. No cabe duda que, la venezolana luce increíble y hermosa a sus 41 años de edad.

800Noticias