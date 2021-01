Policía en Chile desaloja a 59 venezolanos que acampaban en una playa

Caracas. La policía de Chile desalojó el miércoles 6 de enero a 59 venezolanos que acampaban en una de las playas de Iquique, al norte de Santiago, mientras esperaban conseguir ayuda para permanecer en el país austral, reseñaron medios locales.

«No estamos aquí porque queremos. Nosotros estamos aquí por la situación del país (Venezuela). Hemos emigrado porque no nos alcanza un sueldo mínimo«, manifestó uno de los venezolanos al canal de televisión T13.

De acuerdo con T13, Iquique recibe diariamente a decenas y hasta centenas de venezolanos que ingresan por pasos no habilitados por la frontera de Colchane. Llegan en busca de mejores oportunidades económicas luego de, en muchos casos, haber probado suerte en Perú, Ecuador y Colombia. Incluso, algunos provienen de su mismo país.

«Solo pido que me ayuden con un mes de arriendo y me den un trabajo, más nada. Vengo a trabar aquí honradamente. Soy madre soltera y estoy con mis dos hijas. Me vine por la situación en la que está mi país y tuve que salir huyendo porque trabajaba con la oposición venezolana y fui amenazada de muerte por el gobierno de (Nicolás ) Maduro y antes de (Hugo) Chavéz«, afirmó otra venezolana desalojada de la playa a Infobae.

La policía chilena precisó que el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Iquique fiscalizó a 62 ciudadanos extranjeros, entre ellos 11 menores de edad en el borde costero de Iquique. De ellos, 59 eran de nacionalidad venezolana; 2 de nacionalidad colombiana y 1 de nacionalidad peruana.

De acuerdo con las autoridades locales, estas familias acampaban en la playa y lavaban su ropa en la orilla del mar. El intendente de la región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, donde se encuentra esta ciudad costera, explicó que trabajan con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras ONG para darles alguna forma de albergue a estas personas, donde puedan tener baños y residir “mientras solucionan su problema”.

Con información de T13, El Informador e Infobae

Redacción El PitazoVista_2

Redacción El PitazoVista_2