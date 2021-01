Rafael Narvaez: Nueva AN será nuevo paredón judicial contra la oposición 

El exparlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la defensa por los derechos Rafael Narvaez, fustigó los discursos impregnados de venganza política por parte los parlamentarios oficialistas que no tienen la intención de investigar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que sigue cometiendo el Estado contra los ciudadanos, no vienen a renovar los poderes públicos para que retomen su autonomía e independencia y menos la revisión del comportamiento del poder judicial que cada día se aleja de impartir verdadera justicia, no vienen a investigar a los cuerpos de seguridad del Estado que se han convertido en la amenaza letal contra los derechos humanos, no vienen a exigir al ejecutivo detener la feroz hiper inflación que devoró el poder adquisitivo diluyendo el salario que sigue generando el desplazamiento forzado de millones de venezolanos a otros países encontrándose con el desprecio, xenofobia y muertes en los países receptores, no vienen a responsabilizar la ineficacia de las instituciones que tienen que ver con las fallas de los servicios básicos como el agua, energía eléctrica, gas doméstico, escasez de combustible y detener la matraca de efectivos de la GN en las estaciones de gasolina.

El coordinador de la ONG derechos civiles aseguró que el Estado pregona una paz y reconciliación que no se ve por ninguna parte, lo que observamos es la restricción cada día de los derechos de los ciudadanos y quienes ejerzan reclamos justos les lanzan los cuerpos de seguridad del Estado para callar la angustia de un pueblo agobiado por innumerables problemas sin la posibilidad de solución a corto plazo.

El abogado defensor DDHH manifestó que seguimos en presencia de un Estado violador sistemáticamente de los derechos humanos y que en nada tiene la intención de restablecer los derechos infringidos, pueblo sufrido sin esperanzas finalizó.

NDP