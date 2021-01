Un 9 de enero de 1913 nacía el político Richard Nixon que se erigió como el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974, año en que se convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. Veamos las frases de Richard Nixon en el día de su nacimiento.

Un hombre público no debe olvidar nunca que pierde su utilidad cuando él como individuo, en lugar de su política, se convierte en el tema.

No creo que un líder pueda controlar, en gran medida, su destino. Muy pocas veces puede intervenir y cambiar la situación si las fuerzas de la historia van en otra dirección.

Mi propia opinión es que grabar conversaciones con fines históricos fue una mala decisión por parte de todos los presidentes. No creo que Kennedy debería haberlo hecho. No creo que Johnson debería haberlo hecho, y no creo que debamos haberlo hecho.

No podemos aprender unos de otros hasta que dejemos de gritarnos unos a otros, hasta que hablemos con la suficiente tranquilidad para que nuestras palabras se escuchen al igual que nuestras voces.

Nunca debes estar satisfecho con perder. Debes enfadarte, terriblemente, por perder. Pero la marca del buen perdedor es que descarga su ira contra sí mismo y no sobre sus oponentes victoriosos o sus compañeros de equipo.

Nuestros principales magistrados probablemente han tenido una influencia más profunda y duradera en su época y en la dirección de la nación que la mayoría de los presidentes.

Ha llegado el momento de trazar la línea. Ha llegado el momento de que los líderes responsables de ambos partidos políticos tomen una posición contra el gobierno desbordado y por el contribuyente estadounidense.

Yo no poseo esa resignación de mis padres y no participo totalmente de esta filosofía. Pero su paciencia, su coraje, su voluntad de no dejarse abatir, sea cual fuere la tensión física emocional, son una de las cosas más hermosas que jamás he visto. Y eso me sostuvo, por cierto, en los momentos difíciles. Y me sostendrá siempre.

Lo sabéis, es algo cómico: cada uno de estos cabrones que quieren legalizar la marihuana es judío. ¿Qué diablo les pasa a estos judíos, Bob? Supongo que es que la mayoría son psiquiatras.

Lo que inicia el proceso, en realidad, son las risas, los desprecios y los desaires cuando eres un niño. Si su ira es lo suficientemente profunda y fuerte, aprenderá que puede cambiar esas actitudes por excelencia, desempeño instintivo personal.

Cualquier nación que decida que la única manera de alcanzar la paz es a través de métodos pacíficos, pronto será parte de otra nación.

Ciertamente, en los próximos 50 años vamos a ver a una mujer presidente, quizá antes de lo que usted piensa. 13. Una mujer puede y debe ser capaz de desempeñar cualquier tipo de cargo político que un hombre pueda desempeñar.

Si hiciera públicas estas cintas, que contienen comentarios francos sobre muchos temas diferentes, la confidencialidad de la oficina del presidente siempre sería sospechosa.

Un gran obstáculo en nuestro programa de energía limpia es el hecho de que en la actualidad no podemos quemar carbón o petróleo sin descargar su contenido de azufre al aire. Necesitamos una nueva tecnología que haga posible remover el azufre antes de ser emitido al aire.

En el largo plazo, podemos esperar que la religión va a cambiar la naturaleza del hombre y reducir los conflictos. Pero la historia no es alentadora en este sentido. Las guerras más sangrientas de la historia han sido guerras religiosas.

Un verdadero político siempre está medio esperando ser invitado a dar un discurso.

Los estadounidenses admiran a un pueblo que puede arañar un desierto y producir un jardín. Los israelíes han demostrado cualidades con las que los estadounidenses se identifican: agallas, patriotismo, idealismo, pasión por la libertad. Lo he visto. Lo sé. Yo creo eso.

La política es el arte de lo posible al servicio del pueblo. Pero yo estimo que los límites de lo posible pueden ensancharse gracias al esfuerzo, la inteligencia, la solidaridad y la confianza.

Debe continuar esta investigación de Watergate incluso si lleva al presidente. Soy inocente. Tienes que creer que soy inocente. Si no lo hace, tome mi trabajo.

Los estadounidenses negros, no más que los estadounidenses blancos, no quieren más programas gubernamentales que perpetúen la dependencia. No quieren ser una colonia en una nación.